取自施明德臉書

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前民進黨主席施明德被動證實創黨主席江鵬堅是調查局臥底，呼籲政府完整公開檔案資料，卻遭黨內人士批判。施明德今天公布坐牢時被偵聽的檔案資料表示，當時原以為海內外應該有很多同志們會一起奮鬥。結果發現很多人是在為自己的權、利、慾在掙扎，「重讀這些資料，我有一種欲淚的感覺」。

施明德1979年擔任美麗島事件總指揮，三次以政治犯身分入獄，兩次被判處無期徒刑，累計坐牢時間近26年，他近日陸續在臉書公布第二次坐牢（1980-1990）時，不斷以各種手法與當局抗爭的相關資料。

施明德說，當年他在監獄以絕食為手段孤軍奮戰，「我堅持到底了」，他要求釋放美麗島其他政治犯，他們當年都一一出獄了，要求尊重在野團體合法權益與地位，1986年秋天黨外宣布成立「民主進步黨」…，「今天我又要孤軍奮戰，這一次，我只有一個要求：看到『完整不遮掩』的國家檔案，同樣的，這一次我也會堅持到底」。

施明德今天公布第二次坐牢時，1985年4月在獄中無限期絕食抗爭，美麗島事件發生後協助施藏匿並為其做口腔整型逃避追捕的張溫鷹前往綠島面會，監方偵聽的對話紀錄。

當時施明德跟張溫鷹表示，經過5年來高雄事件衝擊，國民黨在自由方面做的相當公開，「雖然我不能看到黨外團結，但是對政治正常化、制度化、新生化，這點應該沒多久…這是最後一次和平改革的呼籲。我所以會採取這種行動」。

他還說，5年來他看到少數黨外的敗類，假借民主運動謀取私利，胡亂作為令人憊疾，「我認為利用此次絕食行動來處置這些偽君子，黨外敗類深切反省」，希望黨外重道義守原則，維護公益、公理為奮鬥的目標，以歷史為使命感。

他尤其利用此一機會，告訴黨外新生代，不要以為自己最勇敢，最不怕死，以為是全世界最敢仗義執言的人，他們今天能高談闊論不會像20多年前一樣被抓起來，是因為很多前輩犧牲坐牢，淚下眼淚奮鬥下來的結果，並不是他們，是高雄事件很多人。

施明德也在公布資料後表示，他第一次坐牢時（1962-1977），年輕又沒沒無聞，是一個孤獨的奮鬥者，受盡折磨，只能自己承擔，想要把生命奉獻給台灣。

他說，美麗島事件，他再度被判處無期徒刑，他原以為這一次不再是一個孤獨的奮鬥者，海內外應該有很多的同志們會一起奮鬥。結果，但「我發現很多人是在為自己的權、利、慾在掙扎......重讀這些資料，我有一種欲淚的感覺」。