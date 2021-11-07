韓國疾病管理廳（KDCA）今天宣布，政府已同意向美國輝瑞藥廠（Pfizer）下單訂購試驗中的COVID-19口服藥Paxlovid，共計採購7萬份療程劑量。

路透社報導，韓國政府先前已和美國默沙東藥廠（Merck & Co Inc）簽約取得20萬份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥療程供應。韓國疾病管理廳今天表示，政府希望增購13萬4000份抗疫療程，但目前尚未決定買哪個藥品。

輝瑞5日公布Paxlovid臨床試驗結果指出，若在出現症狀後3天內開始投藥，可將重症高風險患者的住院或死亡風險大幅降低89%。

韓國政府10月還透露，他們正與瑞士製藥業巨擘羅氏大藥廠（Roche Holding AG）協商採購事宜。羅氏也正在開發一種易於給藥的COVID-19口服藥。

韓國政府迄今已提撥362億韓元（約新台幣8億5000萬元）預算，準備用於購買COVID-19口服藥。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）昨天受訪時表示，他們目前正與90國洽談Paxlovid的供貨合約。（譯者：施施/核稿：張正芊）1101106