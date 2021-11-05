義大利石油大亨調頭寸，女子陷入愛情陷阱。台南市新營區一名48歲林姓女子在網路認識一名海外華人，自稱投資的石油公司機器故障，請林女金援，林女不疑有他要到銀行匯款，經行員察覺有異報警，經警方苦勸5小時才打消念頭。

台南市新營區一名女子要匯款35萬給在網路認識的男子，經警方苦勸5小時才打消念頭。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府警察局新營分局後鎮派出所於2日接獲合作金庫北新銀分行通報，表示有民眾欲匯款新台幣35萬元，收款人為外國人人名「約瑟芬」，匯入新北市一間郵局帳號，行員機敏覺察疑似詐騙案件，第一時間請求員警前往協助。

據了解，林女透過line通訊軟體結識自稱義大利石油提煉公司投資人的男子，在line上對林女甜言蜜語，表示公司提煉石油機器故障，急需資金購買新機器才能完工，要求女子借款新台幣35萬元。

面對行員及員警的關懷提問，林女起初態度不耐，找理由含糊帶過，不願透露事情始末，後鎮所所長王建智、副所長施福昇及警員陳宏科到場一方面苦勸林女，使出拖延戰術勸阻其匯款，同時請林女到派出所喝茶，另一方面設法聯繫女子家人到場勸說，持續周旋5小時後，女子才恍然大悟，打消匯款念頭。