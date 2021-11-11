WOW世界女性藝術節今年首度由衛武營引進台灣，其中女性主題創意市集本周末13日起一連2天在衛武營榕樹廣場舉行，除了嚴選35個品牌攤位，還有舞蹈、吟唱、調酒等3檔藝術演出，以及以性別平權等為倡議的5場現場講座。

衛武營女性主題巿集周末登場。（衛武營提供）

每次推出市集都廣受好評的衛武營，尤其場地布置的質感，屢屢成為網美打卡取景的地方，13、14日將登場的女性主題創意市集，藉由「WOW高雄2021世界女性藝術節」，邀請全台女性職人品牌齊聚一堂，展現女力亮點。

衛武營女性主題巿集周末登場。（衛武營提供）

35個品牌攤位包羅萬象，有生活雜貨、工藝品、創意飾品、人體彩繪、似顏繪、風格服飾及各式美食。其中，人體彩繪Mitopia Art、藝術插畫家小天喵喵子，與印度Henna手繪為主的海熊，屆時將以WOW字樣或色彩融入作品中。

「肆舞藝表演藝術工作坊」的舞蹈、雜耍及特技；3人組成的「高雄鼓道場BEAT OF KAOHSIUNG」融合人聲吟唱、非洲鼓與日本太鼓；以及世界女子花式調酒冠軍許釪楟，在巿集當天也將拿出看家本領，帶來各種演出。

現場另安排的5場講座，分別是《按鍵傷人，沒有人是局外人》、《媽呀~我的故事上電視了》、《再來一首，音樂不插電！》、《女聲的日常革命》與《平權路上缺你不可》，要探討各式性別議題，也倡議多元共融的社會。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障