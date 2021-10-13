高雄鳳山是全市最多人口數的行政區，但醫療量能不足的問題深深困擾當地居民，由長庚醫療財團法人承接經營的市立鳳山醫院一期新大樓13日正式開幕啟用，除了大幅擴增醫療服務空間，也加入外科團隊和先進設備，醫療專科更從12個增加至28個，未來將提供大鳳山地區民眾更完善優質的醫療照護與服務。

高雄市立鳳山醫院新醫療大樓工程分2期執行，一期新大樓啟用後，一般急性病床由原來的58床增加到99床，二期完工後再增加到250床，醫療專科除原有的內科團隊，將再新增外科服務，加入手術室、加護病房等單位，引進磁振造影、電腦斷層、心導管、震波碎石機、乳房攝影機等先進的醫療設備，並全力發展微創手術，以傷口小、出血少為主要目標，縮短患者術後恢復期。

高雄市立鳳山醫院於1980年設立，長庚醫療財團法人2000年接手經營，2016年再取得BOT的50年經營權。一期啟用後預估每年提供近40萬人次的門診服務量，並全力協助市府各項公共衛生及防疫作業，建構以病人為中心的區域醫院，積極結合社區診所和衛生所參與社區衛生保健，提供升級版的整體醫療服務。

高雄市長陳其邁13日也前往出席市立鳳山醫院的開幕剪綵儀式，他表示，先前高雄爆發鳳山大樓群聚感染事件，就是由長庚醫療團隊及鳳山醫院醫護人員支援採檢，並配合市府完成居家隔離，在最短的時間得知結果，採取立即作為，才有效遏阻疫情，成功守護鳳山民眾健康。

而先前發生某國中14歲黃姓棒球隊員在訓練後因熱中暑昏迷，送醫搶救後仍因熱中暑合併多重器官衰竭不治。有民眾質疑是操練過度所致，對此陳其邁表示，目前已籌組獨立調查小組，會以最快時間釐清真相，給家屬清楚的交代。

陳其邁指出，調查小組成員中有2位醫師，分別是民生醫院蔡秀男醫師及802國軍高雄總醫院內科部主任蔡明凱，因為802是國軍後送醫院，對於軍中操練或腎臟都非常有經驗，另外，還有現任高雄市律師公會理事長林夙慧、前理事長周元培和左訓中心運動專業教練李坤哲、教育局等籌組獨立調查小組。

陳其邁強調，會在最快的時間釐清真相，就整個訓練、體適能的學童適應及整體醫療狀況做了解，也一定會給家屬清楚交代，將會根據調查報告進行責任釐清及追究。