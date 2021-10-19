時力立委陳椒華 (吳家豪攝)

2018年10月發生在宜蘭蘇澳的台鐵普悠瑪列車事故，造成近18人罹難，上百人受傷的悲劇。罹難者及傷者家屬今日透過時力立委陳椒華辦公室發布聯合聲明表示，近日一審判決出爐，台鐵將責任歸咎給司機，對於這樣的結果家屬無法接受，希望檢方上訴，給家屬一個公道。

針對當年的普悠瑪事故，宜蘭地院近日宣判，司機尤振仲關閉自動防護系統，以致超速達140公里，是肇事主因，且犯後無悔意，依過失致死判4年6個月，但同案遭起訴的台鐵相關人員無罪，本案還可上訴。

罹難者及傷者家屬董明豪、董明偉、董彩玲、董雅玲、何國輝、何雅玲、陳美雪、游翰昇、林淑姜、林金蘭等人，今日發布聯合聲明表示，再過兩天，就是事故的3周年了，未料竟是這樣的結果。

董明豪等人指出，去年運安會主任調查官林沛達在公布最終事故調查報告受訪時提到：「超速不能歸咎司機，而是台鐵問題。」這3年來，家屬不斷要求的，就是台鐵應立即改善缺失、究責失職人員。

董明豪說，沒有想到的是，一審的結果，形同賞給我們一記熱辣辣的耳光，要我們如何能接受？我們沉痛呼籲檢方提起上訴，我們不懂艱深的法律，我們只求一個公道。希冀那些生命無法承受之重，到我們為止。

董明豪表示，但相關機關、單位他們不了解，3年來卻沒有改善疏失，容任這樣的事故一再發生，而且相關人等不但沒有被實質的追究責任，得到懲罰，有的人甚至還升官發財了，是怎樣冷血無情才能毫無羞愧的坐上那些位子？

董明豪指出，台鐵高層有想過傷者們嗎？他們至今有獲得相關單位、機關的良好照顧嗎？有些人的一生從此不良於行，台鐵知道這代表了什麼意義嗎？知道一再的進出醫院開刀復健的折磨，對傷者及家屬就像在地獄受懲罰嗎？台鐵了解當摯愛在眼前痛苦不已，自己卻無能為力的感覺嗎？沒有，他們不知道。

董明豪說，台鐵甚至還苛扣賠償的醫療費用，用擅長的行政程序設下重重關卡，降低損失規避應負的責任，彷彿是受傷、不良於行的傷者及家屬要乞求台鐵一樣。

董明豪表示，普悠瑪事故一審刑事判決出爐，很感謝司法裁判，但鐵路的複雜運作，豈可能司機員一人出錯就會導致列車翻覆？台鐵所採購的ATP遠端監控等等相關安全系統沒有安裝或連線，相關人員竟然不需要負責任？檢察官怎麼沒有調查這部分？這些問題難道沒有瀆職疑慮嗎？司法不用調查嗎？

董明豪質疑，難道家屬的傷痛、摯愛的犧牲，就只能在頭痛醫頭腳痛醫腳的制度下被淡忘？希望作為人民最後防線的司法機關，能夠再繼續追查真相，還給人民一個公道。