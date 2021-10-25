最近社會上發生了多起行刑式殺人案，嫌犯得手後就投案以求減刑輕判。如此情形，既危害治安，對被害人家屬又未予理賠，法院竟然不判死刑，其理由說是考量「自首」而減刑。廣大社會民眾的法律感情為此引發激盪，值得執法者再加省思。

對於如此的「最嚴重之罪行」（國際人權公約用語），竟能逃過極刑的司法制裁，不只死者家屬無法接受，芸芸百姓也難苟同。基於刑事法制公平正義之基本理念，以及實定法的明文旨意，這樣的輕縱，實亦構成刑事訴訟法第378條所指「適用法則不當」之執法瑕疵。

現行刑法第62條有關「自首」減刑之規定，早在民國94年2月就已修正，把原來的必減改為「得減」，迄今已逾16載時光。也就是說，殺人重罪被告縱使有「自首」的情形，法院仍須注意審酌其自首動機何在，而為減刑或不減刑的妥適裁量，依法並不是一定非減刑不可。

嫌犯投案情況雖符合「自首」之要件，然刑法既已明定自首並非「必減」其刑，因此法院仍應考量其乃「最嚴重之罪行」而不予減刑。從而始能顧及被害者方面的人權，「天秤」之司法象徵方得其平。

況且若是以無期徒刑取代死刑，而竟讓窮兇極惡之徒長期在監獄中「吃免錢飯」，既浪費人民的納稅錢，又占用牢獄空間，更將滋生監所管理上的困境；衡諸情理，豈為妥當？

法律不外情與理，若再深入探究，殺人重罪縱令行為人自首，唯其自首之動機不一而足：或有出於真心悔悟、與被害人家屬為民事賠償之和解者；然亦有出於形勢所迫者，例如自知已被警方鎖定；甚且更有妄圖「獲邀減刑寬典」而預謀做案者。從而，針對「自首」之個案情況，乃有「該判死刑，仍可判死刑」的刑事立法之情理考量。觀乎鄰邦日本刑法第42條條文，也是如此規定，更可充分理解。

總之，殺人重罪依法並非「自首」就一定非減刑不可；而今司法實務上的某些判決，正凸顯執法妥適與否的問題。值茲司法改革呼聲響徹雲霄，執法者實應謙卑省思。吾人亦盼「審級制度」發揮應有功能而得補救，以符公平正義之理想目標。

（作者為中華人權協會名譽理事長、律師）

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