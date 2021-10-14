Liyu Tsai 於國家戲劇院舉辦2022春夏大秀，品牌設計師蔡麗玉（中）與模特兒合作。（臺北時裝週提供）

克萊亞品牌設計總監蔡麗玉同名高級宴會訂製服品牌 Liyu Tsai ，2022春夏系列以「烏托邦Surreal Utopia」為創作主題，一共展演83套服裝；首次參與臺北時裝週的設計師蔡麗玉表示「其實我們品牌成立25年，每年都會自己辦秀，因此對於辦秀我們並不陌生，但官方活動媒體宣傳力比較強，所以也感謝有這個平台可以讓我們設計師做發表。」

Liyu Tsai 2022春夏系列以窗花、花磚結合西方元素。（臺北時裝週提供）

Liyu Tsai 2022春夏系列。（臺北時裝週提供）

在製作秀服之餘，在秀場選擇上她也下足苦心，特別選於國家戲劇院做時裝展演，配上本季運用台灣傳統粿印、鐵窗花、花磚等元素，結合歐洲文藝復興古典主義、宮廷元素的圖騰，更能呈現出服裝典雅氣息；本季匯集台灣的日常元素，設計師表示「（窗花、粿印）我們常常看、每天看都覺得他理所當然，但這是我們台灣獨一無二的（文化圖騰），（我覺得）把這些元素結合西方的元素，會撞出不一樣的火花。」

本季家居休閒服比例增加。（臺北時裝週提供）

本季家居休閒服比例增加。（臺北時裝週提供）

另外因應疫情，本季秀場也增加家居服的比例，「我覺得疫情後大家心態上都有所轉變，穿衣不用那麼拘束，可以再更輕鬆自在點。」因此秀上也可看到服裝多運用雪紡、紗質、緞面布料等柔軟飄逸的材質，營造春夏的輕盈感，色系則以歡快的繽紛色彩營造繁花盛開的春天景緻，同時也為透過服裝輕鬆俐落的線條、明亮的顏色，將設計師蔡麗玉心中的自在烏托邦呈現於此。