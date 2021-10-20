國家太空中心今天慶祝成立30周年，科技部長吳政忠表示，太空產業未來會與每個人的生活結合在一起，台灣將組成國家隊在這個「藍天」（不是「藍海」）中搶機會，成為太空國家中的重要成員；廣達電腦董事長林百里則說，半導體、資通訊將成為我國太空產業供應鍊的後盾。

國科會（科技部前身）在1991年成立「國家太空計畫室籌備處」，2003年更名為「國家太空計畫室」，又於2005年再度更名為「國家太空中心」，今年是國家太空中心成立30年。

在今天國家太空中心成立30周年慶祝大會上，吳政忠致詞時表示，過去30年各國都只是在為太空產業打基礎，但從今年開始的未來3、40年，太空產業將近入一個新的紀元，從過去發射軍事大型衛星進太空的時代，邁向與每個人的生活結合在一起。

吳政忠說，未來幾年，有好幾萬顆低軌道衛星在太空中，2000公里的高空將與地面連成一個網，這將產生「新藍天」，6G通訊的時代很快來臨，許多新興產業應運而生，台灣將在既有資通訊產業的基礎上，發展太空產業。

林百里則表示，2020年政府將太空產業納入6大核心戰略產業之一，半導體及資通訊將在其中扮演關鍵角色，成為重要供應鍊的後盾。尤其未來10年，超高速運算及人工智慧將是重要技術，台灣在相關晶片的研發居於全球領先，這將使得一些很難的預算可以達成且很便宜，智慧地球、智慧社會及智慧經濟不再是夢想，其中潛藏巨大商業機會。

國家太空中心主任吳忠信表示，未來太空中心的重要任務為建立台灣太空產業、提升太空技術能量、完備太空基礎設施與培育多元太空人才，讓台灣能在太空科技、太空產業與新世代衛星領域中，成為國際上不可忽視的國家之一。

為了將太空中心30年來執行我國太空計畫的心路歷程完整地呈現給國人，國研院太空中心在科技部支持下，將太空中心30年來的努力與成長，以口述歷史的方式，正式發行《福爾摩沙飛向太空》一書，讓國人一同見證我國太空科技發展的軌跡。