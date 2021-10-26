再經過疫情肆虐、三級警戒後，人們開始懷念起過去的「美好時光」，可能會透過旅遊照片、影像懷念過去，或是找機會到戶外走走感受大自然的療癒，服裝設計師們也把這樣的心情作為靈感，用於2022春夏系列的創作上。

對旅遊的渴望化作創作靈感

Dleet李倍以大眾渴望度假的心情為靈感， 以「超現實主義度假中」為題發表2022春夏系列。（臺北時裝週提供）

Dleet李倍本季服裝設計了適合山上度假的山系裝扮。（臺北時裝週提供）

今年迎來品牌十週年的Dleet，今年以「超現實主義度假中」為題，設計師李倍以好友們在社群平台上分享度假照，緩解渴望旅行的心情作為靈感，將品牌俐落線條、滾邊粗壓設計加入充滿休閒氛圍的細節，將疫情生活、心理狀態以超現實手法具象化，並將本季服裝分為三部，第一部是適合海邊度假，第二部則適合到山上度假，其中雙帽沿的漁夫帽十分吸睛，第三部則以紗質、半透明、全透明布料的輕盈Look，呈現以太空角度看地球時，每個人都變得渺小又透明的樣貌。

找尋心目中的美好年代

以針織、暗黑風格著稱的GIOIA PAN潘怡良，本季加入小馬倪子鈞的童趣藝術創作、復古的飾品、80年代歡快的音樂，中和疫後的壓抑日常，期盼帶給大家快樂。（臺北時裝週提供）

以針織、暗黑風格著稱的GIOIA PAN潘怡良，本季加入小馬倪子鈞的童趣藝術創作、復古的飾品、80年代歡快的音樂，中和疫後的壓抑日常，期盼帶給大家快樂。（臺北時裝週提供）

CHARINYEH本季於獅子林辦秀，帶領大家回到1980年代台北年輕人心中的流行中心。（臺北時裝週提供）

有針織女王美譽的設計師潘怡良GIOIA PAN，本季以「織竹」為題將藝人小馬倪子鈞的童趣創作，轉印成印花在標誌性的暗黑風格中，帶入大量色彩，秀上具復古氛圍的配飾搭配80年代歡快的樂曲，帶領觀者回到設計師心中最美好的年代。而CHARINYEH本季選擇延續上季的80年代復古氛圍，結合台灣首部科幻災難特攝片《關公大戰外星人》推出新系列，秀場特別選擇在80年代建造的獅子林商業大樓裡的電影院裡，設計師葉珈伶表示「這裡是屬於那個年代的流行，是1980年代台北年輕人的共同回憶。」而大樓內的霓虹燈也象徵著過去年輕人對此的夢幻想像，以及本季結合科幻的元素。