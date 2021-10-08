台南市農業局8日下午於頂山第一賞鳥站旁廣場辦理「黑面琵鷺保護區及度冬棲地巡守及環境整備共同演練」。（劉秀芬攝）

台南市農業局8日下午於頂山第一賞鳥站旁廣場辦理「黑面琵鷺保護區及度冬棲地巡守及環境整備共同演練」。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

隨氣候轉涼，黑面琵鷺也陸續抵台度冬，台南市黑面琵鷺保護區、七股頂山賞鳥亭及北門雙春溼地等區都發現黑琵蹤跡，台南市府為提升野鳥救護應變能力，8日下午於頂山第一賞鳥站旁廣場辦理「黑面琵鷺保護區及度冬棲地巡守及環境整備共同演練」。

台南市農業局表示，本次進行3類假想狀況救援演練：一般傷鳥救援、黑面琵鷺等保育類傷鳥救援及染禽流感傷鳥救援，分別進行搜救演練示範、急救演練示範、演練巡查及清理棲地3步驟。

現場除了演練搜救和傷鳥救護醫療等程序，並由裁判官提供寶貴改善建議，確實精進政府部門與民間社團救護人員之野鳥救護實務經驗，並強化各相關單位配合聯繫默契。

農業局長李建裕表示，盼能藉由逼真演練強化面對實際狀況時之反應能力，以最高效率在最短時間內做最適當資源調配，進行搶救工作，將傷害影響降至最低，公私協力共同為來台度冬的候鳥及本地留鳥營造安全棲息環境。

農業局也提醒民眾，若發現有黑面琵鷺個體活動力弱，無法飛翔甚至蹲坐地面、嘴巴微張、軟頸、翅膀下垂等情形，請立即通知農業局，聯絡電話06-6321731，或立即下灘搶救並送慈愛動物醫院醫治，縮短救援及救治時間，使黑面琵鷺存活率相對提高。