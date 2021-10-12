房思瑜健美形象深植人心，參與《全明星運動會》錄製後，也因此接觸到更多元的運動項目，其中需要多人齊力完成的划龍舟，讓房思瑜直呼跟以前玩過的運動很不一樣，是很特別的體驗。對於各種運動都有興趣的她，10日參加「臺北國際龍舟錦標賽」，與團隊成功拿下女子組冠軍。

房思瑜比賽前進行密集訓練，每天4點起床、9點上床睡覺，笑談就算早起精神都還是很好，「平常早起都覺得痛苦，只有去爬山或是海邊不會賴床，現在又多了一個划龍舟」，她透露比完《全明星》後肩膀拉傷，為了可以參加划龍舟比賽，這3個月以來都勤做復健。一開始練習時，還因為龍舟太重不小心撞破膝蓋、屁股瘀青，但就算受傷還是無法澆熄房思瑜對龍舟的熱愛，她也表示划龍舟很吃肌耐力跟意志力，讓她學到永不放棄的精神，是個很高強度的運動。

在這次的龍舟競賽中，房思瑜擔任20人中的靈魂人物「鼓手」。鼓手要在船頭打鼓、調控整個團隊的節奏，更要不斷激勵全舟衝刺，房思瑜則用精神喊話來代替擊鼓，整艘船要聽她的聲音撐完全場。她向曾在《全明星》龍舟比賽中擔任過鼓手的江宏傑討教，江宏傑則貼心指導聲音要比較厚實且要喊在節奏上。房思瑜分享練習後的心得，透露祕訣是要喊「力量」取代「快要到了」，不然隊員們會因此鬆懈，並笑說最困難的地方是語氣要「微嗆人」，聲音不能太高還要中氣十足。

房思瑜擔任20人中的靈魂人物「鼓手」。（TVBS提供）

她興奮表示：「上船後，感覺像是回到《全明星》比賽時，之後也會將這種熱血的精神延續到生活中」，同時許願：「希望明年還能參加龍舟比賽，而且不僅是擔任鼓手，是與隊員們一起划」。房思瑜很喜歡團隊同心協力的精神，划龍舟也讓她憶起《全明星》時期和大家一起運動的感覺，對於會不會參加第3季，房思瑜表示已經在懷念練習的時光，真的很想回歸。私下她也會跟其他隊員約打羽球或射箭，就像比賽還在進行中一樣，坦言很開心能結交到那麼多愛運動的朋友，直呼「有20個人陪我運動的感覺真好」。