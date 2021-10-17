溫妮出道5年推出首張專輯《問題少女》圓夢，將於31日生日當天於KKTIX Live舉辦線上生日售票音樂會，近來卯足全力宣傳的她，日前上羅時豐的YouTube節目《羅時豐D.L不務正YA》宣傳，得知溫妮一直有金曲夢的羅時豐，不僅帶了自己的金曲獎獎座讓溫妮手握「沾喜」，還在節目上開金口演唱溫妮的新歌，讓溫妮當場落淚、哭到久久不能自己，感動地說：「從來沒有想過這位大大大前輩會這麼用心看待我的歌」。

溫妮昨在全運會上唱跳新歌。（哈囉你好工作室提供）

獲得幸運之神眷顧的溫妮更獲全運會（全國運動會）邀請擔任開幕嘉賓，與OZI、孫盛希、高爾宣、陳零九、邱鋒澤等多位大咖歌手同場演出，為了這場盛大的演出，溫妮特別提早2周準備，昨（16日）在新莊體育館舉辦的活動上唱跳新舞曲〈我不知道你知不知道我知不知道你〉，結束後給自己打了80分：「表演時有點太high，回家後回看表演發現有些小細節還可以更好，覺得這也是經驗累積的一部份，希望下次會更加好。」

溫妮昨在全運會上唱跳新歌。（哈囉你好工作室提供）

首次出席大型運動會開幕典禮的溫妮自認運動細胞不錯，她先前在《木曜四超玩》舉辦的全明星運動會表現亮眼，跑步大隊接力及拔河兩個項目都拿下不錯成績；念書時期愛打籃球的溫妮對於籃球運動相當著迷，除了愛看籃球比賽之外，目前單身的她坦言對於會打籃球的男生也很欣賞，笑說：「會運動的男生很加分，覺得男生會運動是一種魅力的表現，很喜歡看男生在球場上揮汗賣力打球的樣子，覺得認真運動的男生很帥。」