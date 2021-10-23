63歲好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）昨(22日)驚傳在拍片時由於手槍卡彈不慎傷及工作人員，導致攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins）過世，48歲導演喬爾蘇扎（Joel Souza）受傷送醫。外媒報導，目擊人透露經過，表示亞歷鮑德溫不慎發射了一顆子彈，當場穿過攝影指導的身體，又不慎擊中導演，事後亞歷鮑德溫相當崩潰，不斷痛哭狂問：「為什麼會給我真槍？」

亞歷鮑德溫昨在新墨西哥州拍攝新片《Rust》時，驚傳發生道具槍殺人意外，釀成一死一傷悲劇，亞歷鮑德溫稍早在社群網站首度發聲，直言：「無法用語言表達我的震驚和悲傷」。據知《Rust》劇組表示電影目前全面停拍，暫時不確定要停工多久，而電影另一名導演布萊斯薩克（James Cullen Bressack）昨也沮喪表示：「這一切都搞砸了」。

亞歷鮑德溫誤殺工作人員拍片現場。（圖／達志影像）

布萊斯薩克強調，從來不會在拍片時使用真槍或子彈，「這一切真的都不應該發生的」，他為失去好友哈里娜哈欽斯而感到悲痛，也承認完全不知道過程是如何發生的。而另據《Showbiz 411》報導，一名現場工作人員指出，之前道具組從未發生類似失誤，亞歷鮑德溫當時開了一槍，穿過了哈里娜哈欽斯，也使喬爾蘇扎受傷，兩人緊急送醫後，一人宣告不治，一人則還在醫治中。

導演喬爾蘇扎發文承認搞砸了。（圖／翻攝自推特）

目擊者稱，亞歷鮑德溫當下也傻了，直言：「我活到現在從未用過裝有真正子彈的真槍」，事後更去問工作人員：「為什麼會給我裝著真的子彈的槍？」另有媒體拍到亞歷鮑德溫情緒潰堤在警局外猛打電話，滿臉憔悴的模樣，而檢警目前已經深入調查，預計這幾天就會開記者會說明調查進展。