美國警方在亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）的拍片現場發現500發子彈，同時助理導演霍爾斯坦承遞槍前沒有檢查槍管。

好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）在拍片期間使用道具槍失誤殺人，美國警方昨（27）日表示，片場發現500枚子彈。此外，助理導演霍爾斯（Dave Halls）坦承，在遞道具槍給亞歷鮑德溫前沒有檢查槍內有沒有子彈。

綜合路透社、英國廣播公司（BBC）、《紐約時報》（New York Times）報導，新墨西哥州聖塔菲（Santa Fe）警長孟多薩（Adan Mendoza）昨日在記者會上表示，在發生意外的西部片《Rust》拍攝現場取回600項證據，包括3把手槍及500發子彈，他說檢調懷疑片場還有其他實彈，正在確定這些子彈為何會出現在那裡，「因為它們不應該在那裡的。」

孟多薩也證實亞歷鮑德溫使用的道具槍是一把義大利製的Pietta .45柯爾特（Pietta Long Colt）左輪手槍，並且從導演蘇薩（Joel Souza）的肩膀取出一枚鉛彈。調查顯示同一枚鉛彈同時打中女攝影指導賀勤茲（Halyna Hutchins）的胸部及蘇薩的肩膀，導致賀勤茲身亡、蘇薩受傷，孟多薩說，檢調將這枚子彈視為實彈。

另外，他也證實在亞歷鮑德溫開槍前，有2人經手這把.45手槍，分別是24歲槍械師古提瑞茲-里德（Hannah Gutierrez-Reed）及助導霍爾斯。

根據書面證詞，古提瑞茲-里德表示彩排前已經檢查過一遍槍枝，確認槍內沒有實彈。不過她也說，彩排前的午休時間，槍枝都被安全放在保險箱內，只有少數人知道保險箱的密碼，不過彈藥沒有被收起來放在保險箱裡，反而仍持續放在佈景附近的推車及貨車裡，她也強調，佈景沒有放置實彈。

她說拍片過程中，她多次將手槍拿給亞歷鮑德溫及霍爾斯。

霍爾斯則坦承，他應該檢查所有槍管，但是他沒有。他把槍遞給亞歷鮑德溫後告訴他，槍裡沒有子彈。

霍爾斯在2019年拍攝另一部電影期間，才因為槍械意外被解僱。

孟多薩表示，檢調人員將持續調查為何槍枝裡會有實彈，他形容《Rust》片場對安全的掌握太過「自滿」。

聖塔菲市地區檢察官卡馬克-阿爾特維絲（Mary Carmack-Altwies）也表示不排除針對這起意外提出刑事指控，不過專家認為，同時作為本片製片人的亞歷鮑德溫可能不會被起訴。