南投縣教師會選拔SUPER教師，包括豐丘國小翁崧桓、竹山高中張巧靜、信義國中蕭詩媛、新城國小董健玲及平和國小附幼石曉玫獲獎，得獎教師在教學、班級經營、課程研發等皆有所長，值得特別表揚。

南投縣教師會理事長辜鴻霖表示，因為疫情「停課不停學」，讓許多家長意識到老師的專業和辛苦，老師能同時掌握並教導全班那麼多孩子真的很不容易。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，有太多老師在教學現場默默付出，才有學生在各行各業的成就，但是老師都很低調，舉辦SUPER教師獎就是要彰顯老師在教育的專業努力，讓大家更重視教育發展，在制定政策時多聽取基層教師的意見。

SUPER教師頒獎典禮，包括立法委員許淑華，南投縣議員賴燕雪、曾振炎，教育處督學許毓芳、竹山高中校長陳漢銘、信義國中校長王仁穩、平和國小校長張文馨、內湖國小校長沈晉億、彰化縣教師職業工會理事長方仁瑞、台中市教師會祕書長張永青等人，也到場向教師們表達感謝。

石曉玫表示，她只是陪伴和引導，一直想著孩子需要什麼，怎樣做可以幫助孩子學習；翁崧桓表示，他把時間奉獻給偏鄉學生，換來的是學生更優秀的表現；董健玲表示，她從閱讀中豐美了生命，也努力將閱讀的快樂分享給學生。

蕭詩媛說，她始終相信沒有奇蹟，只有努力的痕跡；沒有運氣，只有堅持的勇氣，為了學生她必須以身作則，成為一位實踐家。張巧靜說，她希望學生們能快樂的從事創作，在創作中感受美、創造與享受美好的生活。