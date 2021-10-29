行政院10月28日宣布軍公教薪資調漲4％，這對全國軍公教來說算是一個好消息，全國教師工會總聯合會(以下簡稱全教總)指出，教師族群擔心最後的調整結果達不到4％，再一次被政府歧視。

全教總表示，過去20年，政府對軍公教調薪4次，每次皆為3％。一般公務員的調薪幅度皆能達到3％，但教師的調幅卻都無法達到3％，形成不公平的調薪機制。

全教總以民國107年的調薪為例，指出教師本俸達到3％，但學術研究加給均達不到3％，中小學校長、教師介於2.49％~2.85％之間；而大學教師更慘，除了教授當年因為有玉山計畫而達到10％外，副教授以下調薪幅度在2.17％~2.5％之間，使得所有教師的整體調薪幅度均達不到3％。

對於這樣的結果，全教總提到，曾為此發文給政府機關抗議，卻得不到合理的說明，也因此拜會具決策權的政府高層官員，尋求合理解決；然而所拜會的高層官員並不知道、也不清楚為何會有這種調薪機制和結果，顯見教師調薪不到3％的結果並不在決策官員的預期之中，代表過去的調薪機制確實有檢討的必要。

全教總認為，政府的誠信就在於是否說到做到，既然公告明年軍公教調薪4％，就應該達到4％，不應該有一般公務人員、教師的區別，更不應該讓教師的調幅達不到4％，而直接導致政府的誠信被質疑的情形出現。

因此，全教總呼籲政府於本次調薪應直接用本俸、加給的薪資數額乘以4％的方式做計算，以使教師的薪資調整能確實達到4％，不應該再用過往的調薪計算方式。

全教總強調，政府對軍公教調薪是好事，但如果對公、教有差別待遇，也達不到公告幅度，將重創政府的誠信，會使得好事變壞事，對政府絕對是百害而無一利。