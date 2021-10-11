《全明星觀察中》的家人也帶江宏傑一起玩了許多遊戲。（好看娛樂提供）

實境節目《全明星觀察中》最新1集中，江宏傑透露為了完成自己的夢想，積極在台北看桌球場館，「我想推廣運動，那我本身是桌球選手，就應該從桌球下手」。先前他曾說過自己「童年記憶只有練球」，所以湖西村的家人也帶他一起玩了許多遊戲，卻沒想到聊到一半小傑就突然哽咽，因為童年的缺憾對他來說是心裡最敏感的部分。

江宏傑一大早就開車前往台北看桌球場館，過程中他看得相當認真，結果也讓他很滿意，「如果可以的話，是我有在考慮的地點，今天還蠻有收穫的」。看完場館的他，也立刻趕回湖西村，迫不及待想與家人們聚聚。不僅如此，本集也有一位大來賓，正是《全明星運動會》第2季紅隊成員「大寶寶周予天」，他也跟著大家一起到國小籃球場陪伴江宏傑彌補童年的心中缺憾。

大家到籃球場後開始玩許多童年經典遊戲，其中開始要玩躲避球時，江宏傑突然說「躲避球我知道，但是教練都規定我不能玩其他運動」，小春聽到後立刻拍拍他的肩膀說「沒關係，現在可以了」。從中也可以發現，大家在玩「老鷹抓小雞」、「紅綠燈」，小傑的臉上都堆滿笑容。

最後，當大家坐在一起聊天時，小傑回想起兒時經歷時忍不住落淚，因為他漸漸長大後，同儕間會聊起「童年回憶」，但他卻一點共鳴都沒有「我一直覺得，大家看到我們代表出去比賽很光鮮亮麗，但是有時候內心缺乏的東西，是大家看不到的，童年回憶的部分是我一直很想參與」，直到認識《全明星觀察中》的家人們後，才終於有機會去完成這件事，這讓他相當激動。節目每週日晚間8點台視頻道播出；每週六晚間8點TVBS歡樂台42頻道重播。