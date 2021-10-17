江宏傑與姚元浩釣魚。（三立提供）

江宏傑使出吃奶力量釣到一條20多公斤的大龍膽石斑。（三立提供）

三立都會台周一晚間10點《就是這味》因主持人李玖哲最近向節目請假，終於與老婆團圓，所以上周起找來江宏傑代班主持，這是他首次主持美食節目，開錄後才發現節目上完全是「吃真的」，幾乎是吃完後就搭車到下一個點繼續吃，開玩笑說這也是種「職業傷害」。

江宏傑不諱言《全明星運動會》是運動實境節目，對他而言較擅長，剛開始主持美食節目不知道自己要幹嘛，就跟著搭檔姚元浩到處走，笑說：「一開始我的壓力是我不知道要怎麼樣去主持，畢竟我來總是要做出一點貢獻，我不能都在旁邊跟著而已！」

姚元浩說江宏傑跟李玖哲兩個人個性差很多，江宏傑個性比較木訥，需要較熟悉的環境後，才能夠做自己，姚元浩形容：「感覺有點像是小北鼻一樣，在探索所有發生的事情。」而主持幾集下來，江宏傑也直言明顯胖了，公司同事說他臉上好像塗了一層厚厚奶油的感覺，叫他稍微剋制一下，於是江宏傑就將吃宵夜、喝飲料的習慣改掉，開始慢跑健身。

江宏傑明天（18日）的精彩內容中釣魚，而且使出吃奶力量釣到一條20多公斤的大龍膽石斑，他笑說好像和卡車在對決，因為聽說超過3分鐘就會跑掉。對於主持到現在除抓魚外，最難得的是第1次「殺魚」，開始還一直問該怎麼辦，姚元浩對他說：「你就做就對了！」姚元浩不要求要江宏傑能夠殺得多漂亮，最主要是把內臟取出來、把肉片切下來，那其他事情交給他去處理就好。