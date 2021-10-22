宏碁趁著年底購物旺季，不僅推出了從環保、輕薄的款式，到專業、頂級系列的筆電一系列新品都一應俱全，更特別推出了指定電競商品最高送3000元，還有其他指定電腦、螢幕、投影機及acerpure pro空氣清淨機等，上網登錄均享最高達2000元的即享券，一口氣祭總價值逾百萬的優惠大放送，讓消費者能夠趁機利用五倍券換新機最划算。
宏碁今（21日）就重點推出了全新首款的Aspire Vero環保筆電，從機身到外包裝都採環保的減耗、再利用及回收的3R概念，全機殼及鍵襯均利用再生塑料製作，更以100%可回收材質作為外包裝，把空盒拆組更能變成筆電架使用，預計11月即展開體驗活動。另外還有全新的創作者筆電ConceptD 7 SpatiaLabs Edition，整合了光學、顯示、感應技術，讓使用者能感受到即時渲染、不需其他輔助設備，即能以肉眼裸視的立體3D體驗。
同時還有為專業人士打造的頂級商用筆電TravelMate P6、頂級電競系列的Predator Helios 500等新品；而宏碁11月15日前就推出了「Acer狂熱購物節」，活動期間購買任1款宏碁指定品項，上網登錄即可享受多品牌最高達3000元、限時限量的隨心選即享券。
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