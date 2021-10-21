影星渡邊謙的35歲演員女兒杏正在小栗旬主演新劇《日本沈沒》中演出周刊記者角色，她與不倫前夫東出昌大離婚至今約一年，20日她上傑尼斯「TOKIO」主持的綜藝節目，談到了她充實的單親媽媽生活。她規劃了生活時間表，一邊養育3個小孩還能演出電視劇。

她每天早上6點到9點先是處理完家中事，之後到下午4點為工作時間，回到家做晚飯、讓小孩上床睡覺，晚上10點到深夜1點是給自己的時間，她拿來上網路英語課與法語課，睡眠時間約5小時。

杏被問到想在何處養老，她馬上回答「巴黎」，約20年前，她就住在巴黎任模特兒工作，她說：「那是連智慧手機都還未誕生的時代，我很有自信能夠在那裡生活。」

《日本沈没》卡司堅強。（取自TBS官網）

東出昌大外景攜伴睡三晚 公司震怒

另一方面，她的前夫東出昌大近日爆出邀數月前開始交往的20多歲混血女友「A小姐」，到他廣島拍外景戲之處，還讓A小姐在飯店待了三天，讓經紀公司震怒。

東出去年1月與演員唐田英里佳不倫導致他與4家廣告解約。日媒指出他若被解僱，東出可能會斷送自己的演藝生命、還可能破產，甚至連父親的權利也會被剝奪。日媒並指出「A小姐在當地網上有點名氣，卻不時高調po出她與東出的合照，暴露出A小姐與東出都沒什麼學習能力。」