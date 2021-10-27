「歡迎帶寶貝來體驗親子DIY」、「可愛的喵喵貓掌畫起來」…，一陣陣孩童笑聲伴隨蛋糕甜點的香味，從彰化小鎮的烘焙坊飄散而出。這裡是49歲的阿貞成就感與快樂的來源，在參加勞動部開辦的職訓課程後，她成功轉業順利成立個人工作室，活出精彩新生活！

已屆中年的阿貞原本在日本料理店擔任會計，結婚後與先生一起經營玉米燒生意已有10多年，因經濟不景氣，玉米燒事業陷入低潮，決定停下腳步先精進專業技能。在偶然的機會下得知勞動力發展署開辦飲食料理訓練課程，為提升自己的創業技能，決定參加中彰投分署「樂活健康飲食料理培訓班」，學習到更具健康創意的烹調技能，讓阿貞對工作重拾了信心。長期為家庭付出的她，經由職業訓練突破自身年齡限制，開創自己事業第二春。

阿貞非常珍惜參訓的機會，受訓期間加倍認真學習，不放過每一次術科練習的機會，結訓後利用住家1樓空間，打造「樂多DIY自助手作坊」，運用參訓期間所學的技巧設計成DIY課程，讓喜歡烘焙的大、小朋友都能一起同樂，享受手作烘焙的樂趣。另外她也成立臉書社團接受親子、團體預約手作烘焙，粉絲人數及打卡按讚數皆突破千人以上，除了販售手作的蛋糕、餅乾甜點外，因結合DIY手作坊的成功轉型，也讓家裡原本的玉米燒事業重新再站起來。

為強化失業民眾的工作技能，重新開啟職場新人生，勞動力發展署辦理多元化職前訓練課程，針對中高齡(45-65歲)及高齡者(65歲以上)的參訓學員補助100％訓練費用，符合資格者還可申請職業訓練生活津貼。歡迎有興趣學習新技能或欲提升現有技能的失業民眾，把握機會踴躍報名，民眾除可至台灣就業通「職前訓練網」 (https://its.taiwanjobs.gov.tw/)查詢相關課程外，亦可撥打免付費客服專線洽詢相關資訊。