玉山銀行「人工智慧公開挑戰賽」2021冬季賽即日起至12月29日開放報名，本次競賽將提供上萬筆去識別化的信用卡消費及基本屬性資料，讓參賽者透過機器學習的方法來預測顧客未來最可能的消費類別。參賽者需在2022年1月5日前上傳預測結果，最高競賽獎金達12萬元，競賽得獎隊伍也將獲得玉山銀行相關職務面談機會。

玉山人工智慧公開挑戰賽秉持「企業出題，人才解題」的協作模式，集結各界AI高手一同探討與解決銀行的問題。玉山提供豐富的去識別化數據並透過趨勢科技T-Brain AI競賽平台將資料釋出給參賽者，讓參賽隊伍透過模型設計協助銀行應用在真實場景。也希望藉由金融和科技的跨界合作，匯集優秀的AI人才，一起探索數據中蘊含的秘密、精準預測目標，運用科技拓展金融業務的新視野。

玉山銀行長期投入金融科技創新，至今已成功舉辦5場挑戰賽，今年7月的夏季賽頒獎典禮因疫情影響，首次改以全線上的方式進行頒獎暨交流會，在遠距社交平台Gather Town打造頒獎典禮會場，由得獎隊伍分享實作經驗及獲獎關鍵，和與會者直接互動問答，共同激盪多元創意的解法，活動內容豐富且氣氛熱絡、廣受參與者好評。

玉山期望透過每一次的競賽，讓有志於投入AI領域的優秀人才，有實務上的資料可以練習與實作，並藉由常態性的比賽，提供人才發揮成長的舞台，展現出玉山培育AI人才的決心。本賽事目前已匯集超過7000名參賽者，一同解決金融問題，也讓更多跨域人才瞭解AI在金融業的應用與挑戰，進一步開創金融業的新未來。