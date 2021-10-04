嘉義縣文光國際英語村，因應疫情變化，於110學年度起改變原有入村英語營體驗課程外，另增加外籍教師到校巡迴教學、同步及非同步線上學習。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣文光國際英語村，因應疫情變化，於110學年度起改變原有入村英語營體驗課程外，另增加外籍教師到校巡迴教學、同步及非同步線上學習。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

2014年營運至今的嘉義縣文光國際英語村，因應疫情變化，於110學年度起改變原有入村英語營體驗課程外，另增加外籍教師到校巡迴教學、同步及非同步線上學習，希望有助嘉義縣推動英語教育，突破偏鄉學校多的困境。

教育處代理處長李美華指出，嘉縣幅員遼闊，為使各校都能獲得英語教育資源，110學年度教育處將落實推動外師到校巡迴教學，以及國中校校有外師的政策，另外文光英語村也將扮演舉足輕重的角色，今年起調整模式，嘗試更多元、趣味的數位課程，以有效協助各國小五年級學生的英語學習。

教育處教學發展科說，英語村原有的入村體驗會持續開放偏遠地區學校學生參與，預計自11月起，針對39校、320名學生安排4天3夜、以「探索生涯職業、接軌地球村」為目標的英語營體驗課程。

此外，新學期也增加開放各國小申請外師到校巡迴模式（Mobile English），9月和10月預計到校巡迴29校，課程配合各國小英語課程，希望讓學童面對外籍教師時，能自然開口說英文。

竹崎國小校長陳威良，同時也是英語村長表示，今年因停課不停學，教學模式面臨很大挑戰，所以英語村增加同步及非同步線上學習，其中，同步線上課程是針對梅山國小、義仁國小及太興國小等3所不同型態與規模的小學合作線上直播教學，相信不受時空限制的直播教學對偏鄉學童是嶄新體驗。

至於非同步線上學習課程，則以五年級學童4天3夜入村體驗課程為基礎，由外師和本國英語老師一同預錄16部英語學習影片，讓入村學生事先熟悉英語村的情境，也方便日後複習，提升入村體驗課程的學習成效。