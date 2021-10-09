2021台中國際動畫影展，昨（8）日正式開跑，至10月13日於台中新時代凱擘影城舉行，影展期間除放映12部國際口碑長片與144部短片外，主辦單位台中市影視發展基金會並精心策劃了四場大師講座與主題論壇，邀請知名動畫專家學者及業界人士，分享獨立原創動畫創作經驗外，更暢談新媒體創作 VR 技術的多元應用及跨領域創作等議題，場場精采，且免費報名參加，廣邀影迷共同來探討動畫秘辛。

以台味驚悚剖析赤裸人性，闖盪國際動畫影壇屢屢獲獎的台灣動畫導演謝文明，昨（8）日於「焦點新銳：謝文明的異色世界」場次放映後，現身影廳與百位動畫影迷暢談創作過程，影迷向導演發問過程相當熱絡；過程中導演謝文明更表示，10月10日「動畫鬼才相談所」將公開分享《夜車》創作花絮，邀請影迷前來交流與分享動畫創作歷程。動畫短片《夜車》曾獲金馬獎最佳動畫短片、全球四大影展動畫之一的薩格勒布影展首獎、同時取得 2022 年奧斯卡最佳動畫短片入圍門票及加拿大渥太華國際動畫影展觀眾票選獎，屢屢在國際影展大放異彩，至今拿下15座國際獎項，入圍超過50個國際影展。

謝文明導演與百位動畫影迷暢談創作過程，影迷向導演發問過程相當熱絡。(圖/台中市影視發展基金會提供)

今（9）首先登場的「獨立動畫相談所」將由台中國際動畫影展前策展人石昌杰老師與本屆客座策展人林青萱導演主講，分享自80年代早期創作背景與動畫創作的契機和心路歷程。為使更多動畫影迷前來共襄盛舉，國慶日接連舉辦三場，包含「動畫鬼才相談所」邀請國際動畫大師伊舒帕特爾以影片方式暢談其富有個人魅力的創作與獲獎無數的台灣新銳導演謝文明對談，與影迷分享如何透過擅長的手繪動畫探討人性陰暗面；「新媒體動畫相談所」則以近年相當熱門的 VR 技術為題，邀請《沙中房間》導演黃心健、《風箏》導演薛佑廷、《落難神像》導演高逸軍及《病玫瑰》導演黃勻弦，分享動畫與新媒體創作的化學變化，探討最新動畫應用科技；緊接著「動畫魔術師相談所」則邀請三位不同領域的外籍動畫專業人士，包含資深視覺特效師克里斯阿姆斯登（Chris Armsden）、遊戲美術視覺特效師所羅門特莫沃（Solomon Temowo）與橫跨多領域的動畫顧問凱文蓋格（Kevin Geiger），從動畫技巧、創作與剪輯等三大方向來探究。透過不面向及創作技法分享導演們在創作動畫過程的心路歷程，期待喜愛動畫的影迷朋友們一同前往共襄盛舉。

昨（8）日，開幕片《我的陽光之地》映後座談，影迷認真欣賞導演跨洋分享創作花絮的影片介紹。(圖/台中市影視發展基金會提供)

2021台中國際動畫影展自10月8日至10月13日在新時代凱擘影城舉辦，節目內容涵蓋歷史、奇幻、人權與親子等主題，共有12部國際口碑長片、144部短片，將在6天影展中放映61場，喜歡動畫創作的影迷朋友不能錯過。新聞局強調，每場放映與活動均會配合中央流行疫情指揮中心規範，緊守防疫措施下進行。更多影展精彩片單及周邊活動詳情，請至台中國際動畫影展官網與facebook粉絲頁查詢。