上半年疫情來得又急又猛，5月19日後，各級學校宣布停課，台南線上直播教學國家隊扛起公版直播教學重任，透過直播教學公開授課，超過300位教師參與，吸引累計逾900萬人次觀看，台南市長黃偉哲利用教師節感謝參與的老師們，「因為你們的付出，台南配得起全台首學金字招牌！」
黃偉哲選在教師節這天，於全台首學台南孔廟旁的忠義國小武德殿，感謝台南市國教輔導團專家教師，「謝謝你們讓台南市揚眉吐氣！」
教育局長鄭新輝表示，5月20日至7月2日的直播課程，從一開始每周72門課，上百位教師參與，到最後包含協作及協助行政團隊已超越300人，穩定教學課程在防疫期間讓學生及家長安心。
他說，愈來愈多人投入是因為大家都知道這件事的意義，穩定教學課程能讓學生及家長安心，在防疫期間起了安定社會的作用。
國小數學團、樹林國小校長李貞慧表示，過程中感受到教育局強而有力的支持，且同團夥伴的資訊科技與直播教學功力，在這段期間突飛猛進，老師也有非常大的成長。也有老師吐露，當初咬牙接下這個任務，也成為最值得珍藏的記憶。
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