不給糖就搗蛋！搶攻西洋萬聖節商機，85度C與OREO獨家推出三款限定版蛋糕。分別是大眼精靈、淘氣蜘蛛切片小蛋糕，和6吋的萬聖節慶典。將OREO經典夾心餅乾混搭香草戚風蛋糕，或將酥脆的OREO餅乾碎片融入乳酪中，多層次口感，讓人愛不釋口。10月7日到10月31日全台85度門市開賣，限量6萬顆，預估銷售額580萬。

85度C表示，只要消費者是85Cafe App註冊會員，購買任一款萬聖節蛋糕，還可再抽OREO手機支架，消費越多中獎機會越高。另外，若是在限定門市（台北景美店、永和頂溪店、中和員山店、永和得和店、台中健行店、台中大業店、沙鹿英才店、鳳山五甲店、高雄富國店、永康中華店），購買任一款萬聖節蛋糕，還有機會獲得期間限定版OREO香橙口味跳跳糖夾心餅乾嘗鮮。

85度C萬聖節慶典蛋糕售價450元，可愛的鬼怪睜著大大的眼睛，敞開雙手準備開派對啦！在這裡，OREO不再只是餅乾這麼簡單，研發師傅特別將酥脆的OREO餅乾碎片融入乳酪中，香濃巧克力風味翻轉了印象中的乳酪蛋糕，鹹鹹甜甜又帶點焦香口感，蛋糕底部、頂層堆上滿滿的OREO餅乾碎片，香脆不膩口。

切片小蛋糕售價65元，大大的眼睛搭配可愛又兇猛的嘴巴，卻有著甜蜜的內餡，香草戚風蛋糕夾著草莓果餡、香草慕斯和草莓慕斯，頭上載著mini OREO香草口味夾心餅乾。淘氣蜘蛛／切片小蛋糕售價65元，蜘蛛也能很可愛！以OREO香草口味夾心餅乾當做身體，搭配八腳巧克力，活靈活現地趴伏在蛋糕上，蛋糕是草莓慕斯配著香草慕斯，口感酸酸甜甜的口感，造型吸睛。