《007生死交戰》安娜德哈瑪斯。（UIP提供）

《007生死交戰》上週末在全球24個國家及地區上映，開出超1.19億美金（約新台幣33.16億元）的票房佳績，台灣方面，首周票房以4250萬新台幣奪冠。該片是丹尼爾克雷格（Daniel Crag）最後一次出演「007探員」詹姆斯龐德，被外界盛讚「丹尼爾克雷格演技爆發的完美終章」。

這次在片中身穿一襲黑色超性感低胸開高衩的女探員帕洛瑪，她是一名積極進取，才剛結束訓練不久，身手非凡的古巴中情局探員，製片芭芭拉布洛柯里形容她是一個「很會搶戲也很會打的角色」，此角由安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）飾演，她曾經和丹尼爾克雷格合作懸疑驚悚片《鋒迴路轉》。製片芭芭拉布洛柯里說：「我們想要有一個古巴籍的角色，而且我們又超愛安娜，這不是一個戲份很多的角色，但是卻對整個故事有很重要的影響。」

安娜德哈瑪斯表示，帕洛瑪這個角色絕對會讓觀眾感到驚艷，「我不知道觀眾會對這樣的角色有什麼樣的期待，但是帕洛瑪真的是一個很有趣的角色，她總是有話直說，而且有一種無厘頭的幽默感，她和龐德之間的互動也非常有趣。她是我在電影中沒有看過的角色。」安娜德哈瑪斯接著說：「有時候她會顯得很俏皮、很天真也很搞怪，但是她也接受過嚴格的訓練，知道自己在做什麼，而且是一個身手矯健的女打仔。她長得也很漂亮，不過她不只是一個長得很正的女打仔。她知道龐德是一個傳奇性的情報員，但是她完全不會被他嚇到，還是能夠專心地執行她的任務。能夠飾演這麼多采多姿的角色真的超酷的。」

丹尼爾克雷格對於自己演出的007龐德系列電影感到非常滿意，他表示：「這些電影探討了很多他和其他人之間的關係，以及這些關係是怎麼影響他，甚至改變他的人生。不管是他和大壞蛋之間的關係，或者是他和他工作夥伴之間的關係，《007生死交戰》都直接了當地呈現出來。這部電影最重大的主題是愛與信任，沒有比這兩件事更重大的主題了。」

這2個主題圍繞著龐德和瑪德琳之間的關係，他們在《007惡魔四伏》中，在奧地利的雪地裡和北非的熱浪中，建立了親蜜的感情關係，龐德也逐漸開始願意再讓他的人生中有愛與信任。「他在《007首部曲：皇家夜總會》中，遭到他的摯愛薇絲朋琳德的背叛之後，龐德就領悟到，他如果讓自己再有那樣的脆弱感，就永遠無法做好他的工作。」編劇尼爾普維斯說：「所以在《007首部曲：皇家夜總會》後，他就拒絕愛情，確定自己不會再愛上另一個女人。」

他繼續說：「但是瑪德琳是例外，因為她是一名殺手的女兒，所以只有她才有可能理解他所過的生活，於是他就開始信任她，這一點對他來說非常關鍵。愛與信任互相糾結，他又再度讓自己變得非常脆弱。」丹尼爾克雷格對這一點非常同意，「薇絲朋是他一生的摯愛，但是卻以悲劇收場，所以他從此以後就不太信任任何人。」接著表示：「他變得憂心忡忡，因為大部分跟他有任何關係的人最後都難逃一死，於是他就選擇獨來獨往，但是我覺得他在這部電影中有真正的機會找到真愛。」並補充說：「當然了，這是一部007系列電影，007系列電影是冒險動作片，這部電影中有很多規模龐大、驚險刺激的動作場面，但是為了讓這些動作場面更驚心動魄，就必須注入真實的元素，也必須讓片中角色有令人滿意的心路歷程，好讓觀眾能夠關心這些角色。所以《007生死交戰》中有一個愛情故事，但這是一個非常複雜的故事，我也希望對觀眾來說，這是一個令人著迷的故事。」