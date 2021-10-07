《勝券在握》描繪不同陣營的政黨領袖同台簽署協議，卻進而掀起政壇噩夢。（高雄電影節提供）

《往日情襲》將人類與動物、上帝與人類的關係透過劇情巧妙呼應，究竟何謂救贖。（高雄電影節提供）

2021年高雄電影節7日公布特別企劃「瑞士紐沙特奇幻影展」單元片單以及「瑞士奇幻短片集」，紐沙特奇幻影展今年成立20週年，也是瑞士唯一專注類型片的影展，雄影今年特地跟「SWISS FILMS瑞士電影中心」合作，將紐沙特奇幻影展世界巡迴的台灣首站移師雄影舉辦，單元中集結4部長片、7部短片等精彩作品，包括近未來、反烏托邦、心靈闇夜等多元題材，喜歡類型片的影迷絕對會大呼過癮。

《小朋友生死鬥》（Bastards）堪稱是為兒少觀眾打造的《飢餓遊戲》，2位瑞士新銳導演瑪露白里安和拉斐爾梅耶起用少年演員群主演全片，被棄養的兒童們為了翻轉人生，參加兒少版生存實境秀，只為得到名流收養。片中反思階級貧富、兒少權益以及幾近失控的網紅文化對社會造成的衝擊，並寫實呈現流量至上的病態社會。《萬物謎蹤》（Particles）導演布雷斯哈里森以冰天凍地的背景，呈現主角撲朔迷離的生活環境與心理狀態，當科技威脅人類存在，死黨神秘失蹤，原先渾渾噩噩的校園生活被迫轉變，是否還能保有自我意識？

《風暴家園》（Wonderland）集結10位青年導演共同創作，描繪巨大的風暴雲團，在瑞士上空盤旋，民眾人心惶惶，恐懼與不安已全面改變這個國度。電影細膩表現出災難來臨前的末日氛圍。限制級《往日情襲》（The Innocent）以殘酷劇情刻畫動物實驗員原本貌似和平美好的家庭與信仰，竟變成了枷鎖與牢籠，當她與理應死去的前任情人展開偷情外遇，卻遭教會認定是被惡魔勾引，強制驅魔。導演西蒙雅克梅將人類與動物、上帝與人類的關係透過劇情巧妙呼應，究竟何謂救贖？結局神來一筆，更添奇幻觸感。

「瑞士奇幻短片集」集結7部精彩短片，包括描繪不同陣營的政黨領袖同台簽署協議，卻進而掀起政壇噩夢的《勝券在握》（Hand in Hand）；《夢鬱》（Dusk）深刻刻畫憂鬱症患者奮力尋找平靜，卻還是不斷向下墜落的心境；《便利葬儀店》（Dispersion）描述當科技社會來臨，就連告別式也像是去便利商店一樣方便，沒有弔念的親友跟過多的傷感，只有一成不變的擺設，反諷近未來的的科技冷漠，就連死亡也顯得微不足道；《孤單航道》（The Lonely Orbit） 故事敘述寂寞的人們，以橘藍色調向宇宙散佈求救信號，世界崩解前，還能否有最後一絲溫暖？

《西郊散策》（Bloc B）描繪城市裡，不起眼的角落隨時上演著慾望；限制級動畫作品《土狼復仇聯盟》（Coyote）以迷幻狂野的動畫風格，添加黑幫動作電影元素，大膽勾勒主角生命遭逢巨變的心境。失去親愛妻兒的土狼，再次遇上襲擊妻小的惡狼，當莫大的悲慟化為闇影如影隨形，能否控制心中的恨意滋長。《水泥心》（Concrete）全副武裝的男子來到碉堡，追逐著神出鬼沒的狐狸精靈，感受自己成為自由的靈魂。2021高雄電影節於10月15日到31日舉行，即日起線上、實體同步開賣，實體、線上購票至14日為止，皆可享早鳥優惠，在家只要「一鍵登入」，就可在線上收看高雄電影節精彩作品。