外交部國慶影片搞錯玉山 趙少康質疑政府外包「私相授受」

外交部為即將到來的國慶特別製作「2021，台灣有你」短片，原本玉山的空拍畫面卻誤用瑞士山區，引發批評，對此外交部昨日表達誠摯道歉，並將檢討追究相關責任，而影片也更正並重新上傳。不過國民黨立委李德維表示，該製作公司「阿賴耶」專包外交部案子，若說這背後沒有「貓膩」，他直言「對不起！我不相信。」

李德維今（4）日在臉書指出，2016年蔡總統上任後首次國慶酒會，「夜市美食區」的看板把香港街景當成台灣夜市，外交部說是承包商疏失。2017年外交部發行二代晶片護照，內頁又把美國杜勒斯機場當成桃園機場航，浪費八千萬元公帑，外交部又歸咎中央印製廠。今年國慶，外交部製作「2021，台灣有你」短片，結果標註玉山主峰的畫面竟是瑞士的阿彭策爾山區，外交部又說是外包商的錯。

承包商固然有錯，但李德維批評，外交部到底是爛到什麼程度，才能一錯再錯？更被踢爆這支影片開標案名稱叫做「外交部110年國慶文宣影音短片案」，由2018年10月4日設立、資本額僅100萬元的阿賴耶電影公司獲選最有利標，決標金額147萬元。

李德維並提到，再查發現阿賴耶專包外交部案子，2020年8月得標駐美國代表處錄製當年雙十國慶祝賀影片案；2019年7月得標「雙橡園虛擬實境（VR）影片體驗區暨[email protected]：臺美恆久夥伴影像展」巡迴展案；2019年2月得標「國際睦誼創意國情短片」委外案；2018年10月得標攝製虛擬實境（VR）影片案。。

此外根據媒體追蹤，該電影公司成立於2018年10月4日，當年的虛擬實境影片標案是在9月26日公告，10月11日開標，10月25日就決標，剛成立的阿賴耶就在評選中擊敗對手，順利得標。對此，李德維直言，「這背後沒有貓膩？對不起！我不相信」。