2021台中國際動畫影展預售票開賣迄今，多部國際影展獲獎作品票房成績亮眼。今（4）日主辦單位再推薦多部台灣首映精彩作品，包含改編導演自身童年經歷，並入圍今年安錫動畫影展的《黎明之前的黑暗英雄》、榮獲安錫動畫影展另類長片競賽評審團提及獎的《群島》以及另類長片大獎的《鐵幕下的童年》；加上最受矚目「焦點大師」單元，選映加拿大資深動畫導演伊舒帕特爾（Ishu Patel）近40年創作生涯的精彩作品，及客座策展人林青萱策畫的「距離之愛」單元，風格多元的節目內容都會在台中國際動畫影展獨家放映，影迷們搶票動作可要加快了。

台中國際動畫影展今年選映的影片中有多部國際間屢屢獲獎、含金量超高的動畫長片，片單公布後即在動畫影視業界掀起討論熱潮，9月24日預售票開賣至今，包含改編歷史小說，挑戰韓國傳統信仰的《薩滿女巫》、開幕片《我的陽光之地》及閉幕片《妖果小學－水果奶奶的大秘密》等長片皆賣出佳績。影展今日再推薦多部精彩作品，其中《黎明之前的黑暗英雄》（My Uncle José）以幽默輕快的口吻，由杜卡里歐斯導演童年經歷改編，描述仍受獨裁軍政府掌權的巴西，左翼政黨成員喬賽被指認涉入美國駐巴西大使綁架案當中，流亡異地十多年的故事，該片在今年安錫動畫影展更獲得入圍的肯定。

《群島》結合豐富質地與實拍，勾勒人與群體、世界的關係，呈現飽滿詩意。

《鐵幕下的童年》紀錄導演在蘇聯極權統治下的童年故事，描寫對個人生命史與歷史的反思。

接連獲今年安錫動畫影展另類長片競賽評審團提及奬、鹿特丹影展的動畫長片《群島》(Archipel)，相當符合今年影展主題「維度－空間」。導演費利克斯杜富爾拉佩列耶結合實拍與豐富質地的動畫，細膩勾勒出一段居民與群體、世界與時代間的交互關係；另獲富川影展評審團獎及安錫影展另類長片大獎《鐵幕下的童年》片中紀錄導演自身童年故事，以穿插紀實影像及口述歷史的呈現方式，為動畫增添寫實風貌。

焦點大師伊舒帕特爾的作品《天堂之鳥》。

除了上述三部國際影展得獎長片外，今年更邀請到重量級動畫大師伊舒帕特爾。導演擅長動畫媒材的突破創新，作品呈現絢麗的視覺風格和富涵生命哲理的內容，在「焦點大師：伊舒帕特爾瑰麗的思想境界」單元中，特別選映8部最具代表性的動畫短片作品，資深動畫影迷千萬不能錯過。此外，曾獲德國德勒斯登短片影展「國際評審團特別推薦獎」的導演林青萱策劃「發現新視角：距離之愛」觀摩單元，則選映各種不同敘事手法與表現媒材的動畫短片，講述生活中忽遠忽近的情感及生命距離，透過實驗技法在塗有凡士林的玻璃板上，描繪擺動的鐘擺，巧妙運用停格動畫的形式探索萬物的因與果的《彈珠鐘擺》，該部作品更曾獲「O!PLA波蘭動畫影展Formanimy競賽銀獎」及「StopTrik停格動畫影展特別提及」，另也放映從心理距離的視角，觀察相處與獨處的情緒樣態的《裂愛假期》。

《彈珠鐘擺》運用停格動畫的形式探索萬物的因與果。

在台中市政府及新聞局全力輔導推動下，台中國際動畫影展今年已邁入第七屆，主辦單位台中影視發展基金會表示，今年因受疫情影響，讓影展籌劃工作分外艱辛，但是從創下歷年新高的競賽徵件數字可以看出，世界各地都充滿豐沛的創作能量，等著被看見，台中市一年一度的動畫盛會更是肩負國際動畫作品交流的使命。今年影展節目內容涵蓋歷史、奇幻、人權與親子等主題，邀請全國喜愛動畫的影迷，一起進戲院觀賞影展精選的動畫作品。

台中國際動畫影展將於10月8日至10月13日在新時代凱擘影城舉行，每場放映與活動均會配合中央流行疫情指揮中心規範，緊守防疫措施下進行。影展預售優惠單場次100元只到10月7日，購買「競賽通行證」和「影癡通行證」的朋友另可獲得抽獎機會及限量好禮，享一證看到底、銅板價看電影的超值優惠。更多影展精彩片單及周邊活動詳情，請至台中國際動畫影展官方網站twtiaf.com和官方FACEBOOK粉絲頁(facebook.com/tiaf.taichung )查詢。