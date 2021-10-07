由鍾孟宏執導的《陽光普照》曾代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，這回推出賈靜雯、王淨主演的新作《瀑布》，7日消息曝光，將再度代表台灣，角逐美國第94屆奥斯卡金像獎最佳國際影片，得知好消息的鍾孟宏表示：「謝謝，我們會繼續努力的。」

文化部表示，今年報名奥斯卡金像獎參賽之國片總計11部，經甄選委員會熱烈討論，決議通過推薦《瀑布》代表台灣參賽，其推薦理由為「回應現實，精準深刻。無論是視覺隱喻或人物關係，都有生動高明的表現，獲委員一致推薦」。

賈靜雯及王淨在《瀑布》飾演一對母女，並皆入圍今年金馬獎最佳女主角。（華映提供）

《瀑布》是導演鍾孟宏拍攝風格轉變的作品，首次以女性的視角來觀察社會，講一個以台灣疫情當背景，為生命取暖的故事。該片參加威尼斯影展、多倫多國際影展、釜山國際影展後，國際影評對於鍾導的作品再次給予高度評價，此次代表爭取國際重要奬項，頗有機會能再創佳績，為台灣爭光。

文化部表示，為強化多元文化類型電影之製作與輔導，文化部影視及流行音樂產業局透過「補助入圍(選)或獲國內外重要影展獎項電影片之影視事業及導演製作下一部」支持獲重要國內外影展肯定之團隊及導演持續創作。鍾孟宏以《陽光普照》得到第56屆金馬獎最佳劇情長片及最佳導演獎後，獲文化部影視局2500萬元之製作補助，再度創作優秀且不同風格之作品《瀑布》，細膩故事動人深獲國際影壇關注，將繼《陽光普照》後再度代表台灣出征奧斯卡。

文化部進一步表示，本年5月中起台灣受疫情影響，藝文展演活動及電影院線受到衝擊，目前國內疫情日漸趨緩且民眾生活亦逐漸返回軌道，現今國內影院也全面開放，國片相關宣傳及上映陸續復甦，文化部亦將持續在既有的補助機制支持各類型之創作，以扶持台灣電影不斷的向上成長，讓世界看見台灣的文化力量。