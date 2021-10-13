敏實科大舉辦「人工智慧與AI人才發展論壇」，周至宏博士（左）呼籲政府整合培育人工智慧專業人才。（敏實科大提供／羅浚濱新竹傳真）

敏實科技大學為展現發展人工智慧專業大學的決心，13日舉辦「人工智慧與AI人才發展論壇」，邀請科技部自動化學門召集人周至宏，就台灣發展人工智慧策略及人才培育，提出精闢討論及建議。

周至宏博士是國內外知名的人工智慧專家，他指出人工智慧是一個國家新的競爭力來源，今後產官學應研整合起來，打造台灣的國際人工智慧團隊競爭力。

周至宏呼籲政府應從產業、學術、教育、研究一條龍整合培育人工智慧專業人才，奠定台灣在國際人工智慧的競爭大未來。

擔任論壇主席的敏實科大校長曾信超表示，他在工研院服務13年及在中華醫事科技大學擔任校長7年的經驗，希望運用本身具有的學術與產業界經驗，積極推動科技大學研究發展，要辦理一所台灣最具特色的AI人工智專業大學。

曾信超表示，他將敏實定位為人工智慧專業大學，未來配合敏實集團的發展與地方需要， 將發展AI特色幼稚園、國小及未來的國中高中，讓AI有完整一條龍人才培育的教育發展結構。

論壇邀請GLAD AIL人才培訓認證台灣區主要推動者師大戴建耘教授，頒發敏實優秀認證同仁證書。戴教授對敏實科大發展人工智慧專業大學，全體同仁百分之百通過人工智慧認證的努力，深表敬意，並希望二者展開人工智慧認証推廣的相關產學合作。

會議同時由世界奉茶文化推廣協會陳廣潮理事頒發潘寶嬋女士獎學金，鼓勵敏實科大參加跨國線上實習的優秀同學。