江宏傑7月初與福原愛宣布離婚後，他一肩扛起養育一雙兒女的重責，13日是女兒Aila醬4歲生日，江宏傑與父母、家人等一起在家替Aila醬慶生吃蛋糕，曬出女兒歡樂慶生吃蛋糕的照片，他特地感謝好友們送的禮物，並甜蜜祝福女兒：「AILA 4歲生日快樂，永遠愛妳。」

江宏傑送上給女兒祝福：「平安健康快樂，大家都很愛她。」並透露送上的生日禮物是醫生看病玩具組合，包括有針筒，聽診器等等玩具，是女兒自己挑選的。而福原愛至今仍神隱日本，她已經8個月沒回台灣和兒女見面。日媒曾爆料福原愛的友人透露4月、10月分別是福原愛的兒子、女兒生日，可能會回台幫小孩慶生，事實上，4月是烏龍爆料，至於福原愛10月是否會返台，現在成外界關注焦點，對此，福原愛在台所屬華研國際昨回應：「沒接到通知。」

江宏傑很疼愛一雙兒女，先前在《全明星觀察中》節目表示Aila醬將慶祝4歲生日，他的夢想是親手幫Aila醬做1個生日蛋糕，想看到Aila醬開心的模樣，他首度挑戰製作原味千層蛋糕，用心在蛋糕上一一佈置女兒最愛的粉紅色愛心、藍色的城堡等可愛元素，他笑說：「她一定要在蛋糕上面寫上她的名字，她今年4歲，她這樣會超愛爸爸吧？」果真Aila醬一收到蛋糕，相當興奮，還用可愛奶音：「謝謝爸爸做的生日蛋糕，我好愛你喔，爸爸辛苦了。」