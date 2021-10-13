故宮的「鎮院三寶」今秋再度合體展出，書畫文獻處副研究員何炎泉指出，不論從大處或小處來看，這三幅作品都是既有門道，亦有熱鬧，不僅呈現北宋顛峰山水畫，亦影響後世文人畫追仿。

既是作為慶祝故宮10月院慶，亦是故宮北院整修工程主館封館前的一次重磅展出，《鎮院國寶—范寬、郭熙、李唐》是繼2011年「國寶總動員」後的再次合體，書畫文獻處副研究員何炎泉指出，此三件作品固然代表了宋畫的巔峰，但也勿僅以此三畫的構圖、風格來分析宋畫，「甚至只要山不在正中間就被歸為南宋畫！」他指出這三件國寶之所以能百看不厭，不論佈局、動態、平衡都尤其巧妙「要做到剛剛好，最難。」

「三件作品，不論有沒有簽名，都能代表三位藝術家最好的作品，也能看見宋畫真實、永恆的山水。」何炎泉指出，三件國寶所呈現的絕不僅是風格、構圖之美，細細從小處欣賞，也都能看見藝術家傾力用心。何炎泉說：「為什麼說宋畫的山水是永恆的？其實不論一個畫中小小的人物，都彷彿真實得像有呼吸，在對話；連一株小草，都像是現實中存在的真實的草。」宋畫對於寫實的細緻呈現，也正是有別於明、清文人畫的差異處。

知名畫家，實際臨摹三畫的劉墉也指出，三件作品的瀑布有寬有窄，不同的湍流都表現得極有變化，和後來文人畫中像是五線譜般符號化的瀑布就大不相同；三畫的松枝、樹木安排也十分寫實，如李唐的〈萬壑松風〉，每一根松針都是尖的，且朝四面發展，和後來文人畫中的「假睫毛」松葉便不同，樹木的交織、穿松、掩映，更是毫不馬虎。

劉墉更指出，三件國寶作品「連地貌、地形、地質都講究」，如〈谿山行旅〉右側的一線瀑布是內凹的，表現出流水侵蝕後的地貌；〈早春圖〉左則懸崖，則可以看出應是受到冰河磨蝕而成。何炎泉指出，從范寬、郭熙、李唐此三件作品中亦可看出，三人畫中線條、皺法，具體而微地服務於物象，觀者甚至可以看出山石的堅硬或是柔軟，成為千年看不膩的永恆山水。