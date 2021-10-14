哥本哈根基礎建設基金（CIP）環安衛童「畫」展14日彰化縣自然生態教育中心2樓熱鬧開展，本次畫展共展出109幅小朋友的繪畫作品，

CIP指出，大同國小、線西國小、王功國小、漢寶國小及大城國小等5校校長、老師帶隊，共30多位獲獎小朋友出席昨日的開幕暨領獎典禮。彰化縣工策會陳穎青副總幹事、彰化縣議會林裕修秘書長等貴賓也都親自蒞臨頒獎。本次畫展蒐羅彰化沿海國小學童繪畫作品，於為期五天的展期中，以童趣視角和筆觸傳達CIP的離岸風電環境安全衛生理念。

『讓孩子們安心地送父母親去上班。』是CIP在離岸風場工程開發中堅持的核心精神與理念。本次的環安衛童「畫」展共分為『工作場域人員及環境安全』、『安全工作程序（SOP）』與『彰芳西島離岸風場計畫工程安全吉祥物創作』三大主題，希望透過孩童的雙眼，讓大小朋友了解工程安全的重要性，同時也對目前在彰化外海施工的CIP彰芳暨西島離岸風電計畫有更多的認識。

本次策展CIP與彰化縣沿海5 所小學合作，讓臨近大海的孩子們一同參與彰芳西島離岸風場的海事工程理念，並對再生能源有更深的理解，讓綠能教育及環境安全衛生觀念從小扎根。

CIP彰芳暨西島離岸風電計畫執行長Dennis Sanou表示，彰芳西島計畫秉持一貫嚴格的要求，管理並規勸所有參與計畫的工作人員，務必恪遵計畫的環安衛規範。彰芳西島風場將持續致力提供安全的工作環境，讓所有工作人員的孩子們跟家人能放心的目送他們上班，等待他們回家。

CIP台灣區董事總經理許乃文表示，CIP在彰化積極推廣各項綠能教育活動，如兒童追風科學工作坊、高中女力演講等，同時也成立近岸永續發展基金，挹注環境保育、促進地方創生與長者福祉等計畫。在這次的環安衛畫展中，小朋友的畫作充將工安理念具象化，是美感與希望的展現。

CIP彰化辦公室秘書長戴瑞文則表示，CIP彰芳暨西島離岸風電工程範圍包含海上及陸上，在面對浮動的氣候、環境等變數挑戰，工程的難度及風險也相對更高。為確保每一位工程人員及工作夥伴的安全健康，並努力將工傷意外發生機率降至0，本計畫不僅致力於將國際級的職安規格帶進台灣，更希望將此核心精神落實，推廣到台灣民眾日常生活中。