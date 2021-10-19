台北捷運環狀線南、北環段預計明年初開工，台北市議員林穎孟19日憂心指出，施工噪音恐對南環段沿線9所教育機構造成影響、降低教學品質，建議市府補助加裝氣密窗防噪。北市捷運局長張澤雄指出，未來會在工地周邊設圍籬並使用低噪機具，學校若有裝設氣密窗需求也可找北市教育局協助。

林穎孟今日在北市議會交通委員會上指出，南環線行經北市木柵一帶，沿線共行經9所公私立教育機構，雖然南環段還未開工，但已有家長向她陳情，憂心施工噪音會影響學生學習品質，建議捷運局評估補助教育機構加裝氣密窗等設施。

張澤雄指出，南環線沿線會經過親子館、圖書館及大誠高中、萬興國小、北市圖萬興分館、政治大學、木柵國小、文山特殊教育學校、私立中山國小、永建國小等8處。但有5處是在地下施工，聲音不會影響地面作息，但北市圖、政大、木柵國小等3處位於工地旁，評估會產生79.1分貝的噪音。

張澤雄表示，為避免噪音影學習，工班將設置2.4公尺的高密接式圍籬，估計可降低10分貝，同時要求廠商使用低噪音機具，約可降低3分貝，符合區域噪音管制標準，因此目前不允諾加裝氣密窗降噪，若真有需求可要求教育局協助裝設。

議員李明賢指出，許多捷運線也在施工，要求南北環及東環沿線全要納入降噪評估。議員戴錫欽則質疑，究竟施工噪音影響的距離，及是否裝設防噪設施的評估從何判定，都沒有詳細數據支持，且學校因捷運施工受影響，裝設防噪設施經費卻由教育局負責，相當奇怪。

但張澤雄說，加裝降噪設施不可能只針對1區段，必須納入所有路線，且過去從來沒用捷運補助裝設氣密窗，都是請教育局協助，至於捷運施工產生的噪音會因區域而有不同影響，未來將撰寫補充報告送議會備查。

交通委員會最後請北市府就捷運減噪一事再研議，並將北環段沿線相關教育機構納入檢討，同時備妥南環段施工噪音標準等詳細資料。