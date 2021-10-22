交通部長王國材稱基隆捷運擬與台鐵分道揚鑣，台北市長柯文哲22日痛批，前瞻計畫第一炮就是蔡英文總統宣布要花82億蓋基隆輕軌，如今說要改路線，過去4年努力都要打掉重練，質疑當年計畫拿出來是要騙大家，他直言，不管是基隆輕軌或捷運，根本就蓋不下去，「所以騙局、還是騙局、還是騙局，一直騙下去。」

基隆捷運將與台鐵脫鉤進入人口較多的社區，但學者憂心恐讓基捷和台鐵相互競爭，導致2者運量都受影響造成雙輸。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，請台灣國民回想一件事，前瞻計畫第一炮就是基隆輕軌，記得是蔡總統宣布要花82億蓋基隆輕軌，宣布到今天已經4年了，如今連路線還說要更改，當路線要改變，可行性評估、環評都要重做，離開工日期還非常遙遠，過去4年所有努力都打掉重練，所以他要說騙局升級以後只是更大的騙局。

柯文哲坦言，他就是從前瞻計畫開始，才會和民進黨鬧翻、分手，做為科學家實際執政的人不會這樣搞，現在要改計畫，難道當年計畫是拿出來騙大家嗎，要改路線最重要那段還是沒講，八堵到基隆要共軌或分開、是否不進基隆都沒有講，共軌設計相當困難，但如果要分開，從南鐵東移例子來看，八堵到基隆加一條路線，兩旁要拆掉很多房子。

他認為，基隆輕軌或捷運根本就蓋不下去，所以騙局、還是騙局、還是騙局，一直騙下去，如果王國材說要換路線，請大家先去問王國材，意思是說前瞻第一炮從頭到尾都是假的嗎？