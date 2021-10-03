先前疫情爆發，不少場館紛紛關閉，桃園多名市議員提及，有學生找不到做志工的單位，連帶影響累積服務學習時數的機會。教育局長林明裕回應，先前有公布市內高、國中學生協助長者到疫苗接種平台登記即可累計服務學習時數，也會再請各校多提供志工服務讓學生參與。

市議員鄭淑方指出，現在的高中生不只要會唸書，還要走入社區做志工服務，但疫情期間許多學生找不到可以做志工服務的單位，家長也相當著急，市長鄭文燦日前也為保護志工，要求打完第一劑疫苗且滿14天的志工才能出勤，加上北部疫情比南部還嚴峻，另有些學生因個人因素不願施打，北部學生、不願施打疫苗者的升學權益恐會受影響。

市議員陳美梅則說，很多家長及學生向她反應，疫情期間要找可以做志工的地方較困難，一些公益團體近期都沒有辦活動，會影響學生累計服務學習時數的機會，詢問市府是否有相關團體或單位可以協助媒合？

林明裕表示，志工服務屬於自願性活動，市府並沒有為此提供媒合，雖然疫情期間很多公益團體沒有辦活動，做志工的機會的確有減少，但只要想做一定都能找到，如里長辦公室也可以發服務證明，教育局先前有發公文給各校採認，會提醒各校多提供志工服務的機會。

林明裕說，教育局8月也公布， 為鼓勵高、國中學生協助家中及社區60歲以上長者施打疫苗意願及預約登記，落實全民防疫工作，給予志願服務學習時數及獎勵制度，高中生服務滿2名長者由校方記嘉獎1次，國中生服務滿2名長者由校方記嘉獎1次或採計服務學習時數1小時，其餘依此類推。