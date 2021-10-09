汽車前座被燒得焦黑幾乎只剩骨架。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

消防人員獲報後趕抵現場滅火，火勢撲滅後發現一名男子陳屍駕駛座。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣竹崎鄉台3線264.7k附近的產業道路草叢旁今天上午發生一起火燒車事件，消防人員到場將火勢撲滅後，發現一名男子陳屍在駕駛座，警方調查後初步排除外力介入，死因待檢方相驗釐清。

嘉義縣消防局指揮科今天早上6點多接獲民眾報案，指台3線竹崎往梅山路段264.7K處旁產業道路傳出熊熊火光，消防局派遣竹崎、梅山分隊到場撲滅火勢，車子前座被燒得焦黑，幾乎只剩下骨架，消防人員清理現場時發現一名男子全身焦黑陳屍駕駛座。

警方依車牌找出死者就是61歲的鄧姓男車主，鄧男過去在北部工作，因工安意外失去右手手指，靠政府失業救濟金及家人幫助生活，幾年前搬至大林鎮租屋。

據了解，鄧男昨天出門前曾向妹妹表示「欠你的這輩子還不完」等語，孰料今天早上竟接到警方電話得知哥哥出事。

警方調查現場並無打鬥痕跡也無相關可疑車輛經過，詳細死因待檢方相驗釐清。

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