中市警局霧峰分局萬豐派出所員警，幫忙將故障在路中央的車推往路旁，並請駕駛確實擺放警告標誌，避免意外。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市1位林姓婦人，日前晚間7點多，到亞大醫院看病，開車離開時，車輛卻突然拋錨，不知如何是好，中市警局霧峰分局萬豐派出所員警剛好巡邏經過，立即化身綠巨人浩克，下車幫忙將車推至路旁，避免了可能發生的交通意外。

霧峰分局萬豐派出所警員張紹峯、林瑞龍，日前晚間7時40分許在霧峰區中投東路一段與丁台路口執行巡邏勤務時，發現有一台小汽車，停在路中央，久久不走，立即上前了解。

年約40歲的林姓女駕駛表示，剛從亞大醫院看完病，開車回家，途中突然熄火，發生了故障，再也無法啟動，來不及將車滑向路旁，車子便停在路中，雖然丈夫也在車上，但因其行動不便，無法協助推車，只能先放置警告標誌，等待修配廠到場處理。

員警立即由1人指揮交通，並請林女掌握方向盤，另1員警在後推車，將車推往路旁停放，等候修車廠到來，並叮囑林女要將警示標誌放於車後方，對於警方熱心協助，夫妻2人頻頻向2位員警道謝，表示徬徨無助時，有人幫真好。

霧峰分局長李建興表示，駕駛途中車輛故障，應保持冷靜，並儘快於適當距離妥善放置三角警示牌，避免後車追撞，同時通知道路救援或撥打110請警方協助交通疏導，出門前應先行檢查車輛五油（變速箱油、引擎機油、煞車油、動力方向機油、汽油）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷水）、胎壓及其他機件有無故障，才能快樂出門，平安返家。