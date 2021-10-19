頭份警分局東河派出所員警緊急出勤，安全救回3名山友。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹張姓民眾與賴姓友人等4名山友，16日上午由新竹縣大窩山登山口入山，往苗栗縣南庄鄉東河村鵝公髻山方向登爬，當天下午18時，張某先行下山，遲遲未見賴姓友人等3人，經電話聯繫後發現3人在東河山區迷路，立即向警方報案，轄區頭份警分局東河派出所員警緊急出動，及時尋獲賴某協助安全下山。

頭份警分局東河所是在16日晚間19時許，接獲來自新竹的張姓民眾報案指稱，他的3位朋友在東河山區迷路，找不到下山的路，請警方協尋，所長根世雲隨即協請熟悉該山區的當地居民共同前往搜尋。

員警到達現場後，聽到從山谷傳來斷斷續續呼救聲，但因天色昏暗無法辨別正確位置，經員警大聲呼喊，並請對方開啟手機燈光確定方位後，確定人在對面石壁部落山區溪谷上方，員警遂下切至溪谷，再溯溪至對面山谷邊坡上方找到人，初步檢視均沒有明顯傷勢，隨後以繩索攀降方式協助渠等下切至溪谷後再步行上產業道路，成功將1男2女等3人安全救下山，並載往派出所內暫時安置，再通知張某到所安全將3人載返新竹。

警方調查，來自新竹市的張姓民眾與賴姓友人等共4人，於16日上午8時由新竹縣大窩山登山口進入往苗栗縣鵝公髻山方向登山，張某腳程較快，先於18時下山，卻遲遲未見賴姓友人等3人，經電話聯繫後，發現賴某3人在東河山區迷路，立即向警方報案。幸及時由警方尋獲安全護送下山，解除一場驚嚇。