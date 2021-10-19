台中市第二選舉區立法委員罷免案，將於10月23日舉行投票，罷免票將於21日由各區公所至財政部印刷廠領取至區公所保存，中央選舉委員會主任委員李進勇也於18日前往印刷廠視察當前選務工作準備狀況，霧峰分局19日上午舉行勤前教育，規劃警戒、交通動線等管制措施。

台中市第二選舉區立法委員罷免案的29萬4976張罷免票，19日已在位於大里的財政部印刷廠印製完畢，20日由霧峰、沙鹿、大肚、烏日、龍井等5區公所派員到場清點包封罷免票，21日再由各區公所到廠領回至區公所保存，23日再由各區公所將罷免票運送至各投開票所，全程台中警方規劃安全維護勤務，維護選務工作順利執行。

陳柏惟罷免投票日在即，中央選舉委員會主任委員李進勇（右），也於18日下午前往財政部印刷廠罷免票印製場所，視察當前選務工作準備狀況。（霧峰分局／黃國峰台中傳真）

台中市警局霧峰分局依據轄區任務分配，19日早上7時30分至印刷廠勤前教育，由分局長李建興主持，要求警察同仁落實罷免票印製、運送、分發、保管等安全維護，絕不容許任何疏失，俾使選務順利進行。

陳柏惟罷免投票日在即，19日上午29萬4976張罷免票，於財政部印刷廠開始印製，霧峰分局長李建興指出，工廠已明確貼上封條，以防選票流出。（霧峰分局／黃國峰台中傳真）

霧峰分局指出19日罷免票印製完成，派遣員警，進駐印刷廠，擔任管制區外24小時全天候警戒，20日點收封包過程霧峰分局將於管制區出入口管制，並於印刷廠周邊及停車場警戒、管制。21日7時至12時領取時間，將派員於印刷廠周邊道路執行交通疏導，以利各分局押運警車順利離開，霧峰分局也將派遣警車攜帶長槍，戒護霧峰區公所人員，平安運送罷免票至區公所存放。另從19日起至21日，也將有便衣警力協助。

21日至23日7時前的罷免票保存期間，霧峰分局也規劃警力24小時於出入口警戒、守望，並將區公所列為巡邏重點區，出入全程錄影、登記，23日投開票當日，所屬投開票所警衛人員會同主任管理員護送選票至各投開票所及開票後再護送至區公所保存，24日派遣警車將罷免票押運至台中市選委會豐原區辦公室存放。

而中央選舉委員會主任委員李進勇，也於18日下午1時50分前往財政部印刷廠罷免票印製場所，視察當前選務工作準備狀況現場勘查，他指出每一次的投票都是關乎於民主政治的落實，為保護民眾的參政權利，已要求市選舉委員會及所有選務工作同仁務必以最嚴謹的態度，審慎辦理各項選務作業。