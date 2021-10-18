台灣大道是台中市交通門戶，車水馬龍，日前1輛自小客車故障熄火停在台灣大道4段與東大路口，進退不得之間，剛好巡邏員警路過了解情況後，與民眾熱心協助車主化身大力士，將車輛推路旁，足足推了一百公尺，不只快速排除路障，也讓卡在路中的駕駛鬆一口氣。

六十四歲的胡姓男子駕車行經台灣大道4段與東大路口時，車輛突然故障，熄火卡在繁忙的台灣大道快車道上，正當不知如何是好時，協和派出所警員許哲嘉、蘇原甲正巧巡邏經過現場。

警方考量台灣大道車速較快、車輛眾多容易發生事故，於是與胡男一同將車輛推至路旁，該路段為上坡路段，警方與車主雖用盡洪荒之力，但車輛仍然只能緩慢移動。

一旁熱心民眾見狀，立即加入協助推車的行列，警民合作一同將故障車推至一百公尺遠的路旁，讓胡姓男子得以從車輛繁多的台灣大道中脫困，員警與民眾合力推動車輛的背影，也讓路過人車稱讚，「人民保母真的無所不能」。

警方提醒民眾開車、騎車出門應注意車輛狀況，並時常檢查車輛之機械狀態是否正常，若發現車輛有不正常之情形時應停靠路邊檢查，勿再強行上路以免徒生危害。