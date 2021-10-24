2021台南藝術節系列活動「府城眾神收瘟」藝術遊街，24日下午於善化火車站前出發。(台南市政府提供／劉秀芬台南傳真)

2021台南藝術節系列活動「府城眾神收瘟」藝術遊街，24日下午於善化火車站前出發，遶境回慶安宮廣場前欣賞大戲。(台南市政府提供／劉秀芬台南傳真)

蘇俊穎木偶劇團為活動打造全新造型戲偶。(劉秀芬攝)

慶安宮前廣場擠滿看戲民眾。(劉秀芬攝)

藝閣車停在公所前暫停，馬路就是操偶師舞台，附近民眾也聚集觀看好戲。(台南市政府提供／劉秀芬台南傳真)

2021台南藝術節系列活動「府城眾神收瘟」藝術遊街，24日下午於善化火車站前出發，手工藝閣車結合布袋戲演出，以藝術遊走方式，打造一場別開生面的遶境祈福活動。

此次活動由善化在地的蘇俊穎木偶劇團與北港國寶級藝閣大師顏三泰合作，手工打造4輛藝閣車，同時與慶安宮合作，24日下午5點起舉辦遶境祈福活動，獲慶安宮媽祖大媽、二媽、三媽、關聖帝君、太子爺同意出巡。藝閣車上操偶師每到定點下車表演一小段故事，偶劇藝術不再高高在上，而是走入人群更親民。

24日遶境活動從善化火車站出發，台灣孔子沈光文號、萬獸國號、眾神收瘟號及善化慶安宮天上聖母號藝閣車經善化市區主要街道，為時2小時遶境期間，於定點由操偶師表演沈光文祭天、神魔對決、媽祖賜福、歡鑼喜鼓鬧乾坤等劇，一路上民眾在自家騎樓、陽台就可觀看，還有許多人一路跟著遶境。

藝閣車7點回到慶安宮廣場前，另一場大戲開演，台下擠滿看熱鬧的民眾，對於新穎的表演方式感到非常新奇。蘇俊穎表示，配合藝閣遶境，他想用更親近群眾的方式表演，因此有別於搭建戲台方式，操偶師不再躲在幕後，而是直接與觀眾面對面，裝扮、台步、走位有如真人戲劇表演。

蘇俊穎此次獲慶安宮同意合作，演出的布偶也以慶安宮媽祖為靈感，重新設計製作，還以慶安宮六文昌帝君開台先師沈光文創造一角色，融入在地文化，讓當地人看了更有感覺。

今天活動慶安宮事前也招募21位當地小孩坐藝閣車遊街，一開放報名就額滿，早上10點家長就帶小孩來梳妝打扮，在疫情趨緩後終於能參加廟會活動，感到非常開心。

台南市文化局表示，台南是藝陣之鄉，陣種居全台之冠，今年藝術節多場節目與藝陣結合，希望讓大家看見傳統藝陣轉化為藝術表演的可能，今日演出也透過跟布袋戲結合，讓大家重新回到小時候看藝閣車遊行的感動。