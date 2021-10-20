據國家發展委員會統計資料指出，台灣目前已處於高齡化社會，2025年將邁入超高齡化社會，意即65歲以上老人將達到總人口數的2成，相當於每5人中就有1名65歲以上老人，隨著老年人口比例上升，失智走失的現象亦將逐漸上升，更是不容忽略的社會問題。

林口一名失智9旬老嫗迷途飄雨街頭，幸經善心人士與文林所警員協助後暖心助返家。(宋原彰翻攝)

日前夜間近21時許，一位林姓民眾神情緊張，匆促跑進林口警分局文林所報案，慌張表示其高齡90的媽媽不知何因單獨外出，還沒返家，因為她有失智情事，身上無手機、錢包證件等，因此趕緊至派出所報案尋求協助。

文林所警員華宏麟、莊承鑫獲知後，隨即受理並登錄婦人衣著、特徵等，也詢問婦人可能的去向等重要資訊，除第一時間通報線上巡邏人員地毯式找尋外，另也以同心圓方式調閱周邊監視器，一個畫面接著一個不停比對找尋，希望在最短時間尋獲婦人，確保人身安全。

然而就在派出所員警總動員四處奔波找尋之際，突然一位民眾攙扶著老奶奶走進來，向警方表示老奶奶好像走失了，忘記回家的路，適逢外面又下著雨，擔心其身體承受不住，所以載來派出所請警察協助，員警見老奶奶全身遭雨淋濕，趕緊請老奶奶進入所內休憩並提供毛巾等供其擦拭也端了杯熱茶讓其暖身子。因為老奶奶沒有任何證件，惟眼尖員警看到她的穿著、身型疑與所內在找尋的對象十分相似，因而趕緊再確認方才受理的失蹤人口資料，才確認老奶奶的身分，立即通知家屬前來帶回，家屬見到老奶奶平安無事後也鬆了一口氣，急忙感謝善心民眾與員警的熱心協助！

林口警分局呼籲家中若有失智老人，除隨時留意動態外，亦可至區公所申請免費「愛心手鍊」，若真走失也能迅速找回，另也希望民眾對於周遭老人家，能踴躍伸出熱情的雙手主動關懷，也許正是您的一聲關懷與問候，能適時協助找到回家的路！