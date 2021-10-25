北市警局某分局長自南投的朋友處取得梅樹，栽種在分局的右側，希望警局的業務能「沒事」。（圖／李文正攝）

更新內容13:27)北市警察局某分局長為求治安順遂，在大門口左右兩側，種下青松、梅樹，諧音「輕鬆」、「沒事」，去年9月，分局長如願從郊區陞任市區分局，留下青松、梅樹，還吩咐祕書細心照料，但6月種下「風水樹」，剛過2個月就接連發生災禍，1年內連換3名偵查隊隊長、4名同仁陷入訴訟之累。原分局同仁稱，請將青松、梅樹移植到分局長的新單位適當處所，讓他繼續繼續高升。

南投縣仁愛分局因大門兩側種植青松、梅樹，被稱為「最輕鬆的衙門」，轄區治安平穩，有合歡山、奧萬大和清境等風景區，該分局長自認轄區地處北市邊陲，刻意透過南投的友人運來梅樹，陽明山竹子湖的朋友，取得青松，栽種在分局大門兩側，並未使用公費。

種下「風水樹」後2個月，發生偵查隊拾得物承辦人侵佔民眾遺失的現金，連續2人因貪汙罪送辦，吳姓隊長遭撤換，接任的陳姓隊長多年前涉足不當場所，包廂內畫面遭人po網，任職73天遭調職，第3任許姓隊長因處置案件不力，嫌犯走星光大道進入分局，釀「北投之亂」而倒台，另外還有基層男警與逼女警下跪，兩人官司纏訟，男警遭起訴，女警辭職。

基層員警懷疑是青松、梅樹破壞風水，以前績效平平，但員警均屬久任鮮少調動，屬於北市14個分局中較輕鬆的單位，哪知2棵風水樹入土後，只有分局長高升，同仁卻抱怨連連，自願募集運費將風水樹遷移到新分局。

其他員警說，被停職的員警閒在家裡更輕鬆，不用上班更沒事，印證2棵樹的寓意，但更多人同仁希望能趕緊平息，又不敢直接砍掉青松、梅樹，因而向前分局長喊話，希望能帶走朋友贈與的風水樹。