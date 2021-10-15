大陸三大造車新勢力之一的小鵬汽車，9月電動車銷售超過萬台，其供應商歐特明電子在業績上也有亮眼的表現。除了在小鵬的電動車上展現實力外，歐特明目前與裕隆、鴻海集團合資的鴻華先進深度合作，為MIH平台提供Level 2以上的自動駕駛視覺AI感知系統，以及Level 4無人代客泊車視覺AI感知系統，而18日將在鴻海科技日展出的C級距電動車，全部的視覺AI感知系統及攝像頭都由歐特明提供。

歐特明指出，Level 4無人代客泊車系統主要是透過視覺AI感知技術達成，利用車上的四個環景攝像頭，融合12個超音波雷達，讓車子能感知周遭環境與辨識物件，並清楚辨識出停車位、車格線、障礙物、可停車空間等，再結合視覺建圖及定位技術，讓車輛有記憶能力可行走在記憶路徑上，目前歐特明實現了100公尺的記憶式無人代客泊車，適用於有固定車位的商辦或住家大廈，未來更往1公里的記憶式無人代客泊車投入研發。

Level 2以上自動駕駛視覺AI感知系統，則利用前方及側方攝像頭對行駛道路及環境做辨識，來提供自動駕駛應用，包含自動跟車、車道維持、自動換道、自動超車、360度防碰撞、交通燈號辨識等功能。

歐特明表示，MIH平台的目的為將降低電動車領域的門檻，讓擅長做創新及使用者體驗的廠商可以發揮既有優勢跨入電動車領域，因此，預期透過平台能夠接觸更多潛在電動車客戶或是自動駕駛開發商，對長期的商務發展來說有所助益。

歐特明CEO吳錫慶指出，未來所有會動的車或移動載具都將會具備自動駕駛的能力，包含高速公路上的物流車，農地、礦區、港口以及工廠搬運等，MIH的開放式架構平台，讓所有參與的廠商可以透過標準化界面，提供創新且高CP值的產品或者模組，藉此加速自動駕駛的實現，這對發展自動駕駛的廠商來說，無疑為一大福音。