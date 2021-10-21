鴻海(2317)在18日2021鴻海科技日（HHTD21）重申電動車發展策略，預期2023年起將有顯著營收貢獻。投顧法人認為目前發展進度符合預期，2023年起能見度轉佳，可望如期達成電動車零組件自製率40％目標，維持「增加持股」評等、目標價130元不變。

鴻海股價5日下探101元的近5月低點後緩步回升，近日於106～111元區間盤整，今（21）日開高後帶量持穩盤上、上漲0.93％至108.5元，終場小漲0.47％、收於108元，表現強於大盤。不過，三大法人近2日明顯調節出脫，本周迄今合計賣超5876張。

鴻海18日首度展示3款自主研發電動車，預期明年起效益逐步顯現，2023年起帶來較顯著營收貢獻。其中，主攻SUV的Model C預計2023年與裕隆合作量產，並規畫與泰國PTT合作生產、年產能5萬台。Model T電動巴士則與三地集團合作，預計明年開始出貨。

鴻海董事長劉揚偉表示，集團透過構建營運本地化（BOL）的創新模式，積極建立電動車出海口，除了已拍板的中國大陸、美國及泰國外，後續在歐洲、印度、南美都會有生產基地，目前正磋商洽談中，將在2024年前敲定並陸續公布。

投顧法人認為，鴻海電動車目前發展進度符合預期，預估明年汽車相關營收達200億元，目標未來5年電動車營收達1兆元、2025年全球市占率達5％，主要受惠於較能提供軟體、零組件、組裝的全方位解決方案。

投顧法人指出，鴻海強調發展電動車關鍵零組件，包括電池、LiDAR、馬達、汽車控制系統的整合能力，其中電池管理系統（BMS）技術著眼於優化電池壽命與效率，並展示自行研發、全球最小的光學雷達（LiDAR），在發生故障時能提供較佳的安全功能。

鴻海上述關鍵零組件及技術多半為自行或與MIH聯盟夥伴共同研發，投顧法人認為應能如期達到電動車零組件自製率40％目標。由於鴻海電動車大多將於2022年末或2023年開始貢獻營收，認為相當有機會超越預定目標。

除了科技日首度亮向的3款自主研發電動車外，投顧法人預期，鴻海與Lordstown合作的Endurance大型皮卡，將於明年初對營運有所貢獻，加上既有的蘋果組裝訂單市占率穩健、強勁的雲端服務供應商（CSP）業務動能，維持「增加持股」評等與目標價130元不變。