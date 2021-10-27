大陸公募基金已先後公布第三季報告，根據統計，大陸電動車電池龍頭大廠寧德時代已超越貴州茅台，成為基金頭號重倉股，足見新能源車概念股氣勢之旺。

新浪財經報導，天相統計資料顯示，共有1225檔基金重倉持有寧德時代，截至第三季末持倉市值高達人民幣（下同）1171億元；1217檔基金重倉持有貴州茅台，持倉市值為1092億元。藥明康得、五糧液和海康威視也進入基金前5大重倉股名單。

截至10月27日，茅台總市值來到22850億元，仍居A股首位，穩坐股王寶座。寧德時代總市值為14324億元，居A股第4位。

資料顯示，過去幾年來，公募基金重倉股可看出時代變遷。2019年第二季末，貴州茅台超越大陸綜合金融集團中國平安，成為公募基金頭號重倉股，並在此後兩年牢牢佔據基金第一重倉股，直至2021年第三季，才將重倉股首位寶座拱手讓人。兩年前基金最愛的中國平安，在2021年第二季末，已經跌出了基金前50大持倉名單。